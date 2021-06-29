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Savunma

Türkiye savunmada atağa geçti! O ülkeyle imzalar atıldı

Türkiye ile Bangladeş arasında imzalanan Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak Yok Yola Devam!' dedi.

29 Haziran 2021 Salı 15:52 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 15:56
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Türk savunma sanayii kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Bangladeş ile imzaladığı Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin, kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

İsmail Demir, "Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

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