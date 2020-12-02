02 Aralık 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:07

Türkiye'nin silah ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 70 arttı. En yüksek satış ise ABD'ye yapıldı.

ABD'de seçim öncesi artan gerilim bireysel silahlanmayı tetikledi. Yılın ilk 10 ayında 17 milyon silah satıldı. Demokratların seçimi kazanmasıyla silah satışının kısıtlanacağına yönelik söylentiler de talebi ikiye katladı.

TRT Haber'in haberine göre, Satış pazarlama müdürü Abdussamed Güzel, "Şu an için ABD’ye gönderdiğimiz yaklaşık 35 bin ve göndereceğimiz silahlar da var" dedi.

ABD'Yİ RUSYA VE FRANSA İZLİYOR

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var.

Sadece ABD değil, 100'ü aşkın ülkeye silah ihracatı yapılıyor. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor. Abdussamed Güzel, ihracat yapılan ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kuzey Amerika ülkeleri olmakla beraber Arjantin, Şili gibi Güney Amerika'dan da müşterilerimiz var. Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Aynı şekilde Asya ülkelerine Malezya, Tayland gibi ya da Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika kıtasında da müşterilerimiz var."

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER YARI OTOMATİK SİLAHLAR

En çok tercih edilen yarı otomatik silahlar oldu. Türkiye, silah ihracatından yıl sonuna kadar 400 milyon dolar gelir elde edecek.

Türkiye, dünyada av tüfeği üretimi ve ihracatında İtalya ile birlikte öne çıkan iki ülkeden biri.

Hem fiyat avantajı hem ürün kalitesi Türk av tüfeklerine ilgiyi artırıyor.