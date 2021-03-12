Türkiye Su-35 ve Su-57 alacak mı? Bakan Varank Rus basınına konuştu

star.com.tr 12 Mart 2021 Cuma 12:57 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 12:59

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İngilizce yayın yapan Sputnik İnternational'a konuştu.



Türkiye'nin savunma alanındaki alımlarını ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğini belirten Varank, 'Rusya'nın mevcut ihtiyaçlarımızı karşılayan bir uçağı varsa, onu sistemimize entegre etme ve uçuşu için herhangi bir sıkıntı yoksa, kesinlikle Rusya'dan veya Avrupa'daki başka bir ülkeden satın alabiliriz. Bu konuda 'kesin ya da tamamen karşı' değiliz.' dedi.

Varank, Rus uçaklarının iki ülke liderlerinin toplantılarında da sık sık gündeme getirildiğini belirtti.

Varank, "Elbette Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağıyla ilgili kapasitesinin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Ancak, Rusya'nın ihtiyaç ve hedeflerimizi karşılayan bir uçağı varsa Türkiye onu satın alabilir." dedi.

S-400 İÇİN ORTAK ÜRETİM

Varank ayrıca, Türkiye için ikinci bir S-400 partisine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve Türkiye'nin teknolojik iş birliği ve kısmi üretim olasılığıyla ilgilendiğini doğruladı.

F-35 KARARI YERLİ SAVUNMA SANAYİSİNİ HAREKETE GEÇİRİR

Washington'un Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı sorulan Varank, bu hareketin aslında insansız hava araçlarında olduğu gibi, havacılık sektörü de dahil olmak üzere yerli askeri sanayi projelerini harekete geçirmeye sevk ettiğini söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de, İngiltere'nin BAE Systems ile TF-X (Türk Savaş Uçağı) olarak da bilinen yeni nesil 'Milli Muharip Uçak' projesinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Varank, ülkenin hedefinin savunma sektöründe yüzde 100 kendi kendine yeterliliğe ulaşmak olduğunu ve yereli savunma sanayi ürünlerinin yüzde 20'den yüzde 70'e çıktığını belirtti.

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