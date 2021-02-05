''Türkiye, Suudi Arabistan'ın savunma sanayisini inşa edebilir''

Star.com.tr 05 Şubat 2021 Cuma 10:21 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 10:30

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri ele alan ABD merkezli Bloomberg, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın ticaret ve güvenlik alanında Türkiye ile işbirliğine hazırlandığını yazdı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'la olan anlaşmazlığı sonlandırmasını örnek gösteren Bloomberg, Türkiye ile küçük bir ilerlemenin bile daha geniş bölgesel meselelerde gerilimlerin azalmasına katkıda bulunabileceğini belirtti.

Haberde, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan iki ülke başkentleri arasındaki uçuşların yeniden başlatma kararının ardından Türkiye ve BAE'nin ticaret engellerini kaldırma olasılığını tartıştığı yer aldı.

BAE'nin, 2019'da 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Irak'tan sonra Türkiye'nin Orta Doğu'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin söz konusu ülkeye değerli taşlardan uçak parçalarına kadar geniş bir yelpazede ürün ihraç ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerine yönelik görüşlerine yer verilen Londra'daki King's College üniversitesi öğretim görevlisi Andreas Krieg, Riyad ve Ankara'nın özellikle insansız hava araçları ve diğer silahlar olmak üzere Suudi savunma sanayisini inşa etmek için birlikte çalışabileceklerini söyledi.



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