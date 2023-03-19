Yerli savunma sanayii deprem bölgesinde de önemli görevler üstlendi. TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksungur insansız hava aracı, deprem bölgesinde yaşanan iletişim sorununa çözüm için baz istasyonu ile havalandı. Depremden etkilenen bölgelerde cep telefonu ile iletişim imkanı sundu.

CNN Türk, TUSAŞ tesislerinde İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yıldız'la yerli İHA'nın yürüttüğü görevleri ve daha fazlasını konuştu.

Türk savunma sanayisinin en önemli aktörlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR insansız hava aracı, deprem bölgesinde önemli görevler üstlendi. Yerli insansız hava aracı hem havadan hasar tespit çalışmalarına katkı sağladı hem de üzerine takılan baz istasyonu ile bölgedeki iletişime destek oldu.

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AKSUNGUR İHA'nın yürüttüğü görevleri, "Deprem esnasında bölgedeki meteorolojik koşullar uygun olmadığı için depremden etkilenen bölgelerdeki İHA'lar kalkamadı. Bu nedenle Ankara'dan havalanan AKSUNGUR İHA hasar tespit çalışmalarına katkı verdi. Daha sonra cep telefonu kapsama ihtiyacı ortaya çıkıncı AKSUNGUR İHA üzerine takılan baz istasyonu ile havalandı ve iletişime destek verdi. Yerli İHA'nın kanadının altına takılan bir antenle aynı anda 200'e yakın ses ve data bağlantısı sağlandı" sözleri ile özetledi.

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AKSUNGUR İHA'nın üretim süreci hakkında da bilgi verdi. Bugüne kadar 8 adet AKSUNGUR İHA üretildiğini söyleyen Yıldız, 9-14 aralığında 6 İHA'nın da üretim bandında olduğunu aktardı.

ÜRETİM HIZLANDI, İHRACAT ARTTI

Kabiliyetleri ile öne çıkan AKSUNGUR İHA'nın üretimi de hız kazandı. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, 3 ayda 1 AKSUNGUR İHA üretilirken, üretim kabiliyetini ayda 1 üretime çıkardıklarını aktardı. Kısa süre içerisinde 1 ayda 2 AKSUNGUR İHA üretileceğini aktaran Yıldız, ihracat sürecine ilişkin de bilgi verdi. Yıldız, bugüne kadar Kırgızistan ve Angola'ya AKSUNGUR İHA ihraç edildiğini teslimatların ise henüz başlamadığını aktardı.

AKSUNGUR İHA'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

AKSUNGUR İHA 24 metre kanat açıklığı ve 11.6 metre boyu ile dikkat çekiyor. 50 saatten fazla havada kalış süresi, 750 kilogramdan fazla faydalı yük taşıma kapasitesi ve 3.3 ton azami kalkış ağırlığı ile kullanıcısına büyük avantaj sağlayan yerli İHA kanatlarının altında çok sayıda yerli üretim akıllı mühimmat taşıyabiliyor.