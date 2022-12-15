Türkiye üretti! Dünyada ses getiren tarihi hamle

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

Başarılı ilk uçuşun ardından açıklama yapan Baykar Lideri Selçuk Bayraktar; "Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu. 2004'te Bayraktar MİNİ İHA ile çıktığımız yol Bayraktar Kızılelma'ya kadar geldi. Kızılelma, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor." açıklamasında bulundu.

DÜNYA MEDYASI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Selçuk Bayraktar; "Kızılelma, medeniyetimizin teknolojide yeniden doğuşunun simgesidir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşu dünya medyası tarafından da yakından takip edildi. ABD'den Çin'e, Mısır'dan Yunanistan'a kadar çok sayıda ülke medyası, gelişmeyi detayları ile okuyucularına duyurdu.

İşte Kızılelma'nın dünya medyasındaki yankıları;

DEFENCE BLOG (ABD)

Ezber bozabilecek potansiyele sahip Kızılelma insansız savaş uçağı, 14 Aralık'ta ilk uçuşu için gökyüzüne yükseldi.

Türkiye merkezli Baykar şirketi, son derece iddialı Kızılelma insansız hava aracının başarılı ilk test uçuşundan görüntüler yayınladı.

Baykar Direktörü Selçuk Bayraktar, "Milli drone serüvenimizde 20 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Ukrayna tasarımı tek bir Ivchenko-Progress motordan güç alan Kızılelma'nın 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Kızılelma havadan yere ve havadan havaya savaş görevlerini icra edebilecek.

Kızılelma kısa pistlere iniş ve kalkış yapmak için tasarlandı ve şu anda seyir testleri yapan TCG Anadolu amfibi hücum gemisine konuşlanacak.

Kızılelma, AESA radarı ile donatılmış düşük RCS süpersonik bir gövdeye sahip insansız bir hava aracı olarak hayata geçiriliyor.

AEROTİME AERO (LİTVANYA)

Bayraktar Kızılelma insansız hava aracı ilk uçuşunu tamamladı.

Test uçuşu Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk olarak Temmuz 2021'de duyurulan Kızılelma, savaş uçaklarına benzer özelliklere sahip gizli bir insansız savaş uçağı olarak geliştiriliyor. Kızılelma da süpersonik olacak ve iyi manevra kabiliyetine sahip olacak.

Maksimum kalkış ağırlığı 6 ton olan Kızılelma'nın bin 500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olması planlanıyor. Uçak, havadan yere ve havadan havaya görev icra edebilecek.

Konsept, yaklaşmakta olan altıncı nesil savaş uçaklarının merkezinde yer alıyor. Kızılelma, gelişmiş görünmezlik ve ağ özelliklerine ek olarak çok sayıda yüksek performanslı insansız hava aracının özelliklerini barındıracak.

NEWSWEEK (ABD)

Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya kritik tipte bir insansız hava aracı tedarik eden Türk şirketi Baykar, "insansız savaş uçağı" olarak tanımladığı yeni süpersonik insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

İlk olarak Temmuz 2021'de duyurulan Kızılelma, Ukrayna'nın Rusya'nın taarruzunu savuşturmak için kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'larından sonra önemli bir gelişme gibi görünüyor. TB2 insansız hava araçları saatte 138 mile kadar uçma, 330 pound'a kadar yük taşıma ve istihbarat, keşif ve silahlı görevler yürütme yeteneğine sahip.

Drone, 35.000 feet operasyonel irtifaya, maksimum 6 ton kalkış ağırlığına ve 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Kızılelma'nın beş saat uçabilmesi ve 500 mil / saat hıza ulaşması bekleniyor.

Ayrıca Baykar'a göre Kızılelma, tamamen otonom olarak kalkış ve iniş yapabildiği için kısa pistli uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabiliyor.

NEWS.AM (ERMENİSTAN):

Türkiye'nin jet motoruna sahip insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, Bayraktar Kızılelma insansız askeri uçağının Türkiye'deki ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini ve bunun hayalleri olduğunu belirtti.

Kızılelma'nın ilk tam teşekküllü uçuşlarına 2023 yılında başlaması planlanıyor. Kızılelma, 11 kilometreye kadar irtifada saatte yaklaşık 630 kilometre hızla uçabilme ve yaklaşık beş saatlik uçuş süresine sahip.

Jet motoruna sahip insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma, Türkiye'de ilk kez bu yıl Ağustos ayında Samsun'da havacılık festivali Teknofest Karadeniz kapsamında tanıtılmıştı.

Bayraktar Kızılelma'nın Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu kısa pistli gemilerden havalanabileceği daha önce bildirilmişti.

URDUPOİNT (MISIR):

Türk savunma şirketi Baykar tarafından geliştirilen insansız askeri uçak Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşu Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısında gerçekleşti.

Kızılelma 5 saat uçuş süresi ile 11 kilometreye (7 mil) kadar irtifada saatte yaklaşık 630 kilometre (saatte 390 mil) hızla uçabiliyor.

Jet motorlu Bayraktar Kızılelma, ilk kez Ağustos ayında Teknofest Karadeniz havacılık festivali kapsamında Türkiye'nin Samsun kentinde görücüye çıktı.

Uçak, aralarında Türk donanmasının sancak gemisi TCG Anadolu'nun da bulunduğu kısa pistli gemilerden kalkabilecek.

OVERT DEFENCE (ABD):

Türk drone üreticisi Baykar, prototip Kızılelma silahlı insansız hava aracının resmi olarak ilk uçuşunu yaptığını duyurdu.

Duyuru, Baykar Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından "Yerde daha fazla tutamazdık. Uçtu!" ifadeleri ile gerçekleştirildi. Bayraktar; prototipin uçuşunun, şirketin 20 yıldır kurduğu bir hayali gerçekleştirdiği anlamına geldiğini ifade etti.

İlk olarak Milli İnsansız Muharebe Hava Aracı Sistemi (Muharip İnsansız Uçak Sistemi veya kısaca MIUS) adı altında geliştirilen Kızılelma programı, beş saatlik hedef süresine ek olarak kısa kalkış ve iniş kabiliyetine sahip gizli bir SİHA olarak hayata geçiriliyor.

DEFENCE.PK (PAKİSTAN):

Türk jeti Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu yaptı.

Kızılelma'nın kalkış ağırlığı 6 ton, faydalı yükü ise 1,5 tona kadar çıkıyor. 5 saate kadar havada kalabilen drone, 12.000 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Uçuş yarıçapı ise 950 kilometre olacak.

Bayraktar Kızılelma'nın ayrıca aktif faz dizilimli radarla donatılması planlanıyor.

CHİNE.ORG.CN (ÇİN)

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Resmi adı Milli İnsansız Muharebe Hava Aracı Sistemi olan Kızılelma, 1,5 ton faydalı yük kapasitesine sahip. Şirket tarafından yapılan açıklamada; turbofan motorla çalışan Kızılelma'nın 5 saate kadar uçabildiğini ve 800 km/s (500 mph veya Mach 0.64) hıza ulaşabildiği belirtildi.

Uçak, Türkiye'nin silahlı drone yeteneklerini ve operasyon kabiliyetini genişletecek. Kızılelma, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak amfibi hücum gemisi TCG Anadolu da dahil olmak üzere kısa pist uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabilecek.

PTİSİDİ ASTİMA (YUNANİSTAN):

Türk insansız jeti Kızılelma ilk kez uçtu.

Türk Baykar'ın Kızılelma insansız uçağı, 2023'ün başlarında gerçekleşmesi tahmin edilen ilk uçuşunu, Türk kaynaklarının duyurduğu programın ilerisine geçerek daha erken yaptı.

Verilen bilgilere göre Kızılelma testlerine devam edecek. Kızılelma'nın önümüzdeki aylarda uçuş rekoru, irtifa vb. testlerini yapması bekleniyor.

WARNEWS247 GR (YUNANİSTAN):

Türk şirketi Baykar'ın başkanı Selçuk Bayraktar bugün Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu yaptığını duyurdu.

Türk uçağı, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Akıncı Center'da yapılan testler sırasında ilk kez uçtu. Kızılelma, Aralık ayı başlarında başarıyla tamamladığı yörünge testleri sırasında da birkaç saniye yerden havalanmıştı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi harekât gemisi TCG Anadolu'dan hareket etmek üzere geliştirilen insansız hava aracı, yurt dışı görevlerinde önemli rol oynayacak.

Kızılelma ayrıca yerli olarak geliştirdiği aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile Türk yapımı mühimmatlarla donatılmış ve yüksek durumsal farkındalıkla 1.500 kg'a (3.300 lb) kadar faydalı yük ile uçabilecek.