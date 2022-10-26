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Savunma

Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşma: TSK eğitecek

Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Libyalı askeri pilotların eğitimine katkı sağlayacak.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşma: TSK eğitecek
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünkü görüşmenin ardından Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

Bakan Akar ile Dibeybe tarafından imza altına alınan anlaşmalardan biri, Libya Hava Kuvvetlerinin etkinliğinin artırılmasını kapsıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti Arasında Uçuş Eğitimi Protokolü" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İmzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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