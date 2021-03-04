İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mart 2021 Perşembe / 20 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5067
  • EURO
    9,048
  • ALTIN
    413.653
  • BIST100
    1525.92
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye yerli ve milli olarak geliştirdi... Yerinde inceleyip hayran kaldılar
Savunma

Türkiye yerli ve milli olarak geliştirdi... Yerinde inceleyip hayran kaldılar

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gazi Fişek Fabrikası'nda yerli üretim silahları inceledi. Myroniuk, yerli ve milli silahlara hayran kaldı.

04 Mart 2021 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 10:31
ABONE OL

Çok sayıda SİHA almayı planlayan Ukraynalı yetkililer, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler için Türkiye'ye geldi.

Görüşmeler kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk'u ağırladı.

Fabrikayı gezen Myroniuk, incelediği silahlara hayran kaldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'mız nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk 'u MKE Gazi Fişek Fabrikamızda ağırladık. Mevcut ve potansiyel işbirliği kapasiteleri hakkında heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.