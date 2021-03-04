Türkiye yerli ve milli olarak geliştirdi... Yerinde inceleyip hayran kaldılar

04 Mart 2021 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 10:31

Çok sayıda SİHA almayı planlayan Ukraynalı yetkililer, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler için Türkiye'ye geldi.

Görüşmeler kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk'u ağırladı.

Fabrikayı gezen Myroniuk, incelediği silahlara hayran kaldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'mız nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk 'u MKE Gazi Fişek Fabrikamızda ağırladık. Mevcut ve potansiyel işbirliği kapasiteleri hakkında heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik." denildi.