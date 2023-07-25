İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9209
  • EURO
    29,7506
  • ALTIN
    1694.66
  • BIST100
    6617.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'de ilk: Dolanan mühimmatlı ''YÖRÜK'' geliyor
Savunma

Türkiye'de ilk: Dolanan mühimmatlı ''YÖRÜK'' geliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı araçlara NMS Light (YÖRÜK 4X4 Hafif Zırhlı Araç) eklendi. Aracın arka kısmında günümüzdeki tehditlere göre tasarlanmış 'dolanan mühimmat' adı verilen silah sistemi, Türkiye'de ilk kez üretildi. Tehditlere karşı yoğun olarak kullanılması hedeflenen mühimmat, 20 kilometre kadar menzile ve zırh delme özelliğine sahip.

AA25 Temmuz 2023 Salı 15:01 - Güncelleme:
Türkiye'de ilk: Dolanan mühimmatlı ''YÖRÜK'' geliyor
ABONE OL

Nurol Makina tarafından geliştirilen araç, ilk kez 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilendi.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, yaptığı açıklamada, aracın şirketin hafif sınıf araç sınıfındaki boşluğunu tamamladığını söyledi.

Ürünleri arasında 10-14, 14-18 ve 15-20 ton araçlar bulunduğuna işaret eden Karel, NMS Hafif Zırhlı Aracın ise 8-10 ton ağırlığıyla hafif sınıfta yerini aldığını belirtti.

Bu aracı yaparken farklı bir teknoloji kullandıklarını dile getiren Karel, şöyle konuştu:

"Aracın kabin kısmı tamamen mekanik bağlantılı şekilde yapıldı, civatalarla bir bağlama teknolojisi kullanıldı. Aracın bütün mayın, balistik patlama, balistik koruma ve her türlü yol kalifikasyon testleri gerçekleştirildi. Oldukça başarılı. Aracımız kabin bölmesinin koruma seviyesini NMS araçlarında da olduğu gibi eklemeli zırh çözümleriyle seviye 4'e kadar değiştirmek mümkün. En yüksek mayın korumasına erişme imkanımız var. Aracın ön bölümü kompozit olarak tasarlandı ve farklı koruma seviyelerine çıkma imkanımız var. Arka tarafı pikap bir araç olarak planladık. Arkaya içerden geçiş imkanı var. Araçta 4-5 mürettebat bulunabiliyor. Aracın 4 ton faydalı yük taşıma kabiliyeti var. Bu bize hem silah hem de görev sistemlerinin aynı anda araç üzerine entegre edilebilme imkanı sağlıyor. Aracımızda üzerinde 30 mm silah sistemi olan içeriden kumandalı bir kule var. Arkada da günümüzdeki tehditlere göre tasarlanmış 'dolanan mühimmat' adı verilen bir silah sistemimiz mevcut. Dolayısıyla bu iki sistemi aracımızla birlikte entegre ederek tanıtmak istedik."

Nurol Makina'nın araçlarına değişen tehditlere uygun görev yükleri entegre ettiğini belirten Karel, bu aracın da buna imkan verdiğini söyledi.

Araca entegre edilen dolanan mühimmat konusunda işbirliği yaptıkları firmadan oldukça başarılı test sonuçları aldıklarını bildiren Anıl Karel, "Dolanan mühimmatın 20 kilometre mesafede kullanılabildiğini görüyoruz. Bu özelliklerde Türkiye'de ilk defa üretiliyor. Dünyada çeşitli modelleri mevcut ama bu mühimmatın dünyadaki modellerine göre farkı küçük boyutlarda olması. Dolayısıyla bu boyutlarda ilk defa üretilmiş. 20 kilometre kadar menzili var ve zırh delme özelliği yüksek bir mühimmat. Tehditlere karşı yoğun olarak kullanılacağını düşünüyoruz." dedi.

NMS'nin yakaladığı ihracat başarısının bu yeni araçla da süreceğine inandıklarını vurgulayan Karel, pazar analizlerine göre böyle bir araca ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Karel, NMS için 2 yeni sözleşme imzalama aşamasında olduklarını bildirerek, kısa süre içinde yeni aracı ihracatını yaptıkları ürünlere eklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

  • YÖRÜK 4X4 Hafif Zırhlı Araç
  • NMS Light
  • zırhlı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.