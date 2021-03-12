Türkiye'de ilkti! Yerli ve milli AKYA entegre edilecek

12 Mart 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 11:50

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin ilk milli ağır torpidosu AKYA hakkında paylaşımda bulunarak, "Ülkemizin ilk Millî Ağır Torpidosu olan AKYA'nın, TÜBİTAK tarafından yürütülen Millî Üretim Entegre Denizaltı Savaş Yönetim Sistemi Preveze Sınıfı Denizaltı Uygulaması (MÜREN-PREVEZE SYS) Projesine entegrasyonunun gerçekleştirilmesi maksadıyla ihale yapıldı." denildi.



ROKETSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

AKYA Milli Ağır Torpido Türkiye, Euro24 Milyon değerindeki Dönem-I Sözleşmesi 8 Mayıs 2009'da imzalanan ve ROKETSAN Ana Yükleniciliğinde yurt içinden birçok firmanın katılımıyla Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen AKYA Milli Ağır Torpido Geliştirme Programı ile ağır torpido alana ilk adımını atmıştır. İlk test atışı 11 Temmuz 2o13'te icra edilen AKYA Torpidosunda kullanılacak harp başlığı ve güdüm sistemi ROKETSAN tarafından, sonar sistemine ait transdüser dizini ise METEKSAN Savunma Firması tarafından geliştirilmektedir.

DÜNYADA SAYILI

Dünyada kendi özgün torpido silahını geliştirip üretebilen ve denizaltı gemisine entegre edebilen ülke sayısı oldukça az. Bir denizaltıda farklı ülkelerce üretilmiş, farklı tipte torpidoların yer alması onun caydırıcılığını artırıcı bir faktör olarak değerlendirilmektedir.

533 mm çapındaki AKYA Milli Ağır Torpidosu ile üzerinde harp başlığı ve aktif/pasif akustik sonar sensörü yer almadan ilk atış denemesi 11 Temmuz 2013'te Marmara Denizi'nde başarıyla icra edildi. AKYA Milli Ağır Torpidosu'nun Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki denizaltılarda yer alan emektar ağır torpidoların[Mk14, Mk23, Mk37 Mod 2, Mk37 Mod 3, SST-4 Mod 0 ve Mk24 Mod 2 TigerFish]yerine birinci alternatif olarak kullanılması planlanmıştır.

HEM KARADA HEM DENİZDE

Hem su üstü[SUH/ASuW], hem de denizaltı[DSH/ASW]hedeflerine karşı atılabilecek şekilde çift maksatlı olarak tasarlanmış olan AKYA, batarya[akü]tahrikli [Otto Fuel tercih edilmemiştir], fiber-optik kablo güdüm, aktif/pasif akustik sonar, manyetik yaklaşma sensörü [ilerleyen safhalarında akustik yaklaşma sensörü ile değiştirilmesi bekleniyor]ve dümen suyu dedektörü [wake homing kabiliyeti] donanımlı bir ağır torpido silahıdır.