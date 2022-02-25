Türkiye'de inşa edildi! Kardeş ülkenin donanmasına teslim edildi

AA 25 Şubat 2022 Cuma 13:58 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 13:58

Anadolu Tersanesi'ndeki tören saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Katar Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Khalid Nasser al-Hajri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve geminin inşasında katkısı bulunanlara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani liderliğinde Türkiye ve Katar arasında önemli projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Tuğamiral Hajri, ileri teknolojiye sahip bir gemiyi Katar Deniz Kuvvetlerine kazandırmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Projenin bir diğer gemisi QTS 91 AL DOHA'daki eğitim faaliyetlerine ilişkin videonun izletildiği törenin sonunda Katar Savunma Bakanı el-Atiyye tarafından gemi komutanına teslim edilen Katar Bayrağı, Katar milli marşı eşliğinde gemi gönderine çekildi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.