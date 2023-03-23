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Savunma

Türkiye'deki mayınları MEMATT'lar temizleyecek

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacını karşılamak üzere “2 Adet Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Tedariği Sözleşmesi” imzalandı. Proje çerçevesinde 2 adet MEMATT teslimatının Mayıs 2023 içerisinde tamamlanması planlanıyor.

AA23 Mart 2023 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Türkiye'deki mayınları MEMATT'lar temizleyecek
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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sözleşmenin Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacının karşılanmak üzere imzalandığı belirtilirken, 2 MEMATT teslimatının mayısta tamamlanmasının planlandığı anlatıldı.

Türkiye'nin mayın temizleme konusunda dışa bağımlılığını bitirmek ve mayın sahalarının emniyetli, etkili ve hızlı şekilde temizlenmesi için 2019'da ASFAT tarafından MEMATT için tasarım faaliyetlerinin başladığı anımsatılan açıklamada, MEMATT'ın askeri fabrikalar ve özel sektör işbirliğiyle bir yıldan kısa sürede tasarlanıp üretildiği vurgulandı.

Açıklamada, yakın zamanda 6 MEMATT'ın Türkiye'ye teslim edildiği, ayrıca Azerbaycan'a 20, Togo'ya 2, Burkina Faso'ya 2 olmak üzere 3 ülkeye MEMATT ihraç edildiği bildirildi.

- MEMATT, RAKİPLERİNDEN ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP

Uluslarası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT'ın 8 kilogram TNT'ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"5 kilometre uzaktan kumandayla yönetilen MEMATT araç üzerindeki kamera sayısıyla operatöre kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı. Aracın konumu da dahil olmak üzere araçla operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi."

- FARKLI ÜLKELERE MEMATT İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Açıklamada, halihazırda gerek yakın gerekse uzak coğrafyadaki ülkelerden taleplere ilişkin çalışmaların ASFAT tarafından yürütülmekte olduğu ve çok kısa sürede farklı ülkelere MEMATT ihracatının gerçekleştirilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası muadillerinde bulunmayan birtakım özelliklerin MEMATT'a entergrasonu noktasında çalışmaların sürdüğü anlatılan açıklamada, "Söz konusu çalışmaların nihayete ermesine müteakip MEMATT alanında rakiplerine nazaran kıyaslanmayacak üstün özelliklere sahip olacak ve insansız kara aracı ihracatı konusunda öncülüğünü sürdürecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

  • MEMATT
  • Savunma Sanayii Başkanlığı
  • savunma
  • Türkiye

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