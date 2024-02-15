Türkiye'den ABD'nin F-16 kararına ilişkin açıklama

Brüksel'deki NATO karargahında iki gün süren Savunma Bakanları toplantısının ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından toplantıya ilişkin değerlendirme yapıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk oturumu mevcut güvenlik ortamında ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirilmesine ayrıldı.

Bu kapsamda, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylandığı belirtilerek, başta terörizm olmak üzere her konuda yakın işbirliğinin sürdürülmesinin beklenildiği vurgulandı.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yaşanan gelişmelerle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik bir süreç yaşandığı, özellikle Gazze'de derhal ateşkese varılması ve insani yardıma imkân sağlanması gerektiği, bölgesel yayılma riskine de dikkat çekildiği vurgulandı.

NATO'da savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmaların desteklendiği, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yapılan katkılar ifade edildi.

TERÖRLE MÜCADELE



MSB kaynakları toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla adımlar attığını bunun NATO'nun savunma ve caydırıcılık hedefleriyle uyumlu olduğunun vurgulandığı belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Irak'taki varlığının hem bu ülkedeki NATO misyonuna hem de NATO'ya bir bütün olarak tehdit oluşturduğunun özellikle altının çizildiği belirtildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, terör örgütüne sağlanan desteğin Türkiye'ye karşı yapılan saldırılarda kullanıldığının açık olduğu ve bu desteğin derhal sonlandırılması gerektiğinin ifade edildiği de vurgulandı.

NATO'nun, savunma harcamalarının artırılması hedefi doğrultusunda harcamalarımızın arttığı ancak bu noktada Türkiye'ye yönelik tüm savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılması gerekliliği paylaşıldı.

NATO'nun Türkiye'ye desteği kapsamında, 2015'ten bu yana Patriot Hava Savunma Sistemi ile verdiği destek için İspanya'ya ve Uyarlanmış Güvence Tedbirleri kapsamında Türkiye'ye konuşlandırdığı deniz karakol uçağı ile 2021'den beri verdiği destek için Polonya'ya teşekkür edildi.

BAKAN GÜLER, YUNANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ev sahipliğinde düzenlenen 'Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni'nde konuşan Bakan Güler, "Almanya'nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO'nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki millî imkânlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya'ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

İmza töreni sonrasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Dendias ile kısa bir görüşme de gerçekleştirdi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI



NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumunda, Ukrayna'ya yardım ve destek ele alındı.

Savaşın olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye'nin sergilediği yoğun diplomatik gayretler müttefiklere anlatıldı. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği ve iş birliği tekrarlandı.

Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini yeniden tesis edecek adil ve güvenilir bir şekilde sona erdirilmesi, bölgenin istikrar ve güvenliğine, barış görüşmelerinde kolaylaştırıcı olmak dâhil, katkı sağlamak için Türkiye'nin hazır olduğı ifade edildi.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ



MSB kaynakları, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesini hassasiyetle uyguladığının altını bir kez daha çizdiğini vurguladı.

Bu kapsamda, bölgesel sahiplenmeye verilen önem dile getirilerek, (Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehlikesine karşı) Bulgaristan ve Romanya ile "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırasını" imzalandığı hatırlatıldı.

Bakan Yaşar Güler, Birleşik Krallık, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan gibi bazı müttefik ülke Savunma Bakanları ile de görüşme gerçekleştirdi.

"ABD'NİN F-16 SATIŞI KARARINDAN DOLAYI MEMNUNİYETİMİZİ PAYLAŞTIK"



Bakan Güler, görüşmelerinde, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya kayda değer katkılarda bulunmayı sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini dile getiren Bakan Güler, Türkiye olarak PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Güler, PKK/YPG terör örgütüne verilen desteğin Türkiye'ye yönelik saldırılarda kullanıldığının, bunun müttefiklikle bağdaşmayacağının altını çizdi.

Bakan Güler, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve F-16 uçaklarının modernizasyonu kararından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.