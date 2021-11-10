Milliyet 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:19

Türkiye'nin yerli ve milli 76/62 mm deniz topunun kara testlerine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den yapılan açıklama, "Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözünden esinlendik, Cumhurbaşkanımızın "yapılamaz denileni yapın" talimatıyla yola çıktık, yaptık! Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz." denildi.

DOĞRUDAN "AMBARGO" OLMASA DA GEÇ TESLİMLER AŞILACAK

76/62 mm deniz topunu Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz milliyet.com.tr'ye değerlendirdi. Projenin 2019'dan beri yürütüldüğünü belirten Oğuz şu açıklamaları yaptı;

O zamana kadar çok sayıda benzer ürün aldığımız müttefik ülkenin bir firması hem süreci olağanın dışında geciktirdi hem de teslim zamanı geldiğinde ambargo sebebiyle ürünleri teslim edemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine kendimiz geliştirme yoluna gittik. Bu sayede hem çok daha hızlı üretip teslim edebileceğiz hem de ilerde bu tür kısıtlamalar söz konusu olmayacak. Ayrıca benzerlerine oranla daha uygun fiyatlara da mal edebileceğiz.

12 AY GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLANDI

MKE, İstanbul Tersanesi ve birkaç özel şirketlerimizin olağanüstü çabalarıyla, 2019 yılında başlatılan 76/62mm milli deniz topu projesinin yaklaşık 12 ay gibi bir sürede Ar-Ge'si tamamlandı, prototipi hızla üretildi, mekanizmaların çalışması fabrika ortamında test edildi. Daha sonra sökülen sistem kara testlerinin yapılacağı bugünkü yerinde tekrar kuruldu. Kısa bir süre önce de ilk atışları başladı. Buna ait ilk görüntüler de bugün MKE tarafından yayınlandı.

"MUADİLİNDEN ÇOK DAHA İLERİ BİR PERFORMANS GÖSTERİYOR"

Edinebildiğim bilgilere göre; şu ana kadar onlarca test atışı yapılmış durumda ve ilk sonuçlara göre muadilinden daha ileri bir performans gösteriyor. Bunun öncelikli sebebi de muadilinin eski bir sistem olması, topumuzun ona göre çok daha modern alt sistemler içermesi. Diğer yandan olgunlaştırma çalışmaları da hiç aksamaksızın devam ediyor. Yer testleri bir süre daha devam edecek ve yüksek adetlerde atışlar yapılacak. Orada başarı sağladıktan sonra da bir gemiye entegre edilip deniz testleri yapılacak.

HEDEF MİLGEM'İN İLK GEMİSİ TCG İSTANBUL

Şu anda hızlandırılmış bir test kampanyası devam ediyor. Bu hızda devam ederse, ideal şartlarda, yaklaşık 1 sene içerisinde prototipin teslim edilmesini bekleyebiliriz.

Tabii ki deniz topu deyince işin sadece mekanik tarafı yok, yazılım tarafı da var. O konuda da çok yoğun bir şekilde çalışılıyor. Amaç, eğer mümkün olabilirse, MİLGEM İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan TCG İstanbul'a yetiştirebilmek.

MKEK 76/62 MM DENİZ TOPU SİSTEMİ

Deniz Kuvvetleri envanterindeki orta ve düşük tonajlı gemilerde kullanılmak üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından milli imkânlarla 76/62 mm Deniz Topu geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

MKEK 76/62 mm Deniz Topu sisteminde kullanılacak atış kontrol sistemi ise ASELSAN firması tarafından üretiliyor. Milli Deniz Top Atış Kontrol Sistemi (76 mm TAKS) ile Dz.K.K.lığı envanterine bulunan 76/62 mm OTO MELARA çift maksatlı topa ait atış kontrol (A/K) sistemi yerine milli imkanlar ile tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLERİ

- Silah sistemi menzili 16 km'dir

- Namlu çapı 76 mm, boyu 4700 mm'dir

- Namlu su soğutma sistemine sahiptir

- Atım hızı max. 80 atım/dk'dır

- Silah sistemi mühimmatsız 7500 kg, mühimmat ile birlikte 8500 kg ağırlığa sahiptir

- Silah sistemi 70 mühimmat kapasiteli döner cephaneciliğe sahiptir

- Silah sistemi hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkilidir