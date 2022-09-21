Türkiye'den benzersiz hamle! Dünya merakta: Cepheyi İHA ile yardık sırada...

Yerli ve yabancı çok sayıda firma ve temsilcisinin yanı sıra farklı ülkelerden resmi heyetleri de ağırlayacak olan SAHA EXPO, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile diğer sivil ve askeri kamu kurumların katılım ve destekleriyle gerçekleşecek olan SAHA EXPO, alanındaki en önemli fuarlardan biri.

TÜRKİYE'DEN BENZERSİZ HAMLE: DÜNYA MARKASI OLACAĞIZ

Türkiye'nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği uluslararası bir platform olan SAHA EXPO'da stratejik öneme sahip pek çok yüksek teknoloji ürünü tanıtılacak.

Fuar yerli ve yabancı konferanslara, birebir görüşmelere ve imza törenlerine de sahne olacak.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, organizasyonun bu konseptle yapılan dünyadaki tek fuar olduğunu söylüyor:

"Dünyadaki fuarların konseptleri ağırlıkla platformların tüketiciye pazarlanması üzerine. Bizim fuarımızın konsepti ise savunma sanayine üretim yapan firmaların birbirleriyle etkileşimini ve iş geliştirmesini sağlayan bir sanayi ihtisas fuarı. Bu alanda böyle bir fuar türü yok. Biz bu fuar konseptiyle bir dünya markası olmayı hedefliyoruz, bu anlamda çok önemli."

80 ÜLKEDEN KATILIM BEKLENİYOR

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Bu durum dünya çapında da ilgiyle takip ediliyor. Yurtdışından SAHA EXPO'ya olan yoğun ilgi de bunun bir göstergesi.

Fuara katılımı kesinleşen ülke sayısı şimdiden 55'e ulaştı. Bu sayının etkinlik tarihine kadar 70-80 bandını yakalaması bekleniyor. Tahminlere göre etkinlik tarihinde farklı ülkelerden 20 bakan ve 31 ülkeden satın alma potansiyeli bulunan 46 resmi heyet SAHA EXPO'ya gelecek. Ve Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiinde yaptığı çalışmaları yakından inceleyecek. Resmi heyetlerin yanı sıra fuara binin üzerinde yerli ve yabancı firma ile temsilcileri de katılacak.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ SAVUNMA SANAYİ CEPHESİNİ İHA'LARLA YARDI

Son yıllarda savunma sanayi ve havacılık dendiğinde akla ilk gelenlerin başında Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları geliyor. İHA/SİHA'ların parlayan yıldızı tüm dünyada gözlerin Türkiye'ye çevrilmesine sebep oldu. Savunma ve havacılık alanlarında atılan bu adımların, Türkiye için çok önemli bir pencere açtığını vurgulayan Keleş, SAHA EXPO'nun ihracat potansiyeli yüksek ve henüz ön plana çıkmamış diğer projeler için de önemli olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Dünyada en çok merak edilen hususlardan biri ürettiğimiz İnsansız Deniz Araçları. İHA ve SİHA'larımızı herkes tanıyor artık. Hal böyle olunca buradaki yetenek denize de aktarılacak mı diye bir merak var.

Bu fuar özellikle insansız deniz araçlarımız, elektronik harp ve komuta kontrol sistemlerimiz, kara araçlarımız, akıllı mühimmatlarımız, uzay için geliştirilen motor teknolojilerimiz gibi farklı alanlardaki farklı projeler için de oldukça önemli bir fuar olacak. Biz Türkiye olarak dünyadaki savunma sanayi cephesini İHA'larla yardık, şimdi o cepheden elimizdeki diğer değerleri de sürece dahil edip pazarı domine ediyor olmamız lazım."

"BU ALANDAKİ İLK METAVERSE FUARI OLACAK"

SAHA EXPO savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarları arasında bir ilke de imza atacak. 25-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek fuar, kasım ayı itibariyle sanal ortama taşınacak. İsmail Keleş'e göre bu savunma sanayi alanındaki ilk metaverse fuarı olacak:

"Fiziki fuar 25-28 Ekim arası. 1 Kasım-1 Şubat arası 3 ay süreyle bu fuar sanal dünyada devam edecek. Metaverse olarak da bir ilk bu savunma sanayi fuarı. Hali hazırda fiziki fuara katılan firmalar orada ürün sergileyebilecekler. Firmalarının tanıtımlarını entegre edebilecekler. Karşılıklı etkileşimler olacak, video konferansların yapılabileceği görüşme odaları olacak. Yani gerçek dünyadaki etkileşimi sanal dünyaya birebir taşıyor olacağız."

"HERKESİN DİLİNDE BAYRAKTAR İHA VAR"

Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında gösterdiği gelişimin uluslararası aktörler tarafından fark edildiğini belirten Keleş, Türkiye'nin arkasında ciddi bir rüzgar olduğunu, bu rüzgarın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu anda uluslararası alanda savunma sanayinde Türkiye, teknolojiyi hızlı ve etkin üretebilen, maliyet-etkin şekilde bunu pazara süren bir ülke markasına dönüştü. Hal böyle olunca Türkiye'ye dair teveccüh çok arttı. Yurtdışı fuarlarına gidiyoruz, mesela Polonya'da katıldığımız fuarda sahneye her çıkan üst düzey yetkili 'Bayraktar' dedi. Orada dünyanın önde gelen markaları olmasına rağmen herkesin dilinde Bayraktar var. Ülkeye dair bu teveccühü, bu rüzgarı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu fuarı onun için çok önemsiyoruz."

MİLLİ UZAY ENDÜSTRİSİ KOMİTESİ

Türkiye, savunma ve havacılık alanında olduğu gibi uzay sanayiinde çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı'yla birlikte bu alandaki girişimler, projeler ve yatırımlar arttı.

SAHA EXPO'da uzay alanıyla ilgili tüm firmaların dahil edildiği ayrı bir pavilyonun gerçekleşeceğini söyleyen İlhami Keleş, uzay alanında yaşanan yeni bir gelişmeyle ilgili bilgiler de verdi:

"Saha EXPO'da uzayla ilgili ayrı bir pavilyonumuz olacak. Bütün firmaları o pavilyona dahil ettik. Türkiye olarak uzaya dair bütün performansımızı, gelen delegasyonlara ilgili kurum ve kişilere sergileyeceğimiz bir pavilyonumuz var.

Ayrıca biz SAHA'nın altında Milli Uzay Endüstrisi platformunu oluşturduk. Devlet tarafında Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UME, TÜBİTAK SAGE, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, diğer tarafta uzayla ilgili çalışan ve üretim yapan ne kadar firma varsa hepsini SAHA çatısı altında topladık.

Böyle bir milli havacılık endüstrisi komitesi oluşturduk. Aynı zamanda dünyanın böyle bir platformu var. Oraya üyelik başvurusunda bulunmuştuk, genel kurullarında onaylandı. Eylül ayında Paris'te yapılacak etkinlikte dünyaya duyurulacak.

SAHA İstanbul, artık içinde NASA'nın, SpaceX'in, Boeing'in olduğu uzay platformunun bir parçası haline geldi. Bu komiteyi dolaylı olarak oraya taşımış olduk."