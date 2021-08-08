8 Ağustos 2021 Pazar 19:24 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 19:53

Savunma sanayinde adından her geçen söz ettiren Türkiye başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayinde göğsünü her geçen gün kabartan ASELSAN için geçtiğimiz günlerde önemli bir iddia ortaya atıldı. ASELSAN'ın Ukrayna'ya uzaktan kumandalı silah sistemlerini (UKSS) önerdiğini iddia edildi.

ASELSAN, uzaktan kumandalı silah sistemlerinde 3500 adetten fazla satış başarısı sağladı. UKSS'ler; zırhlı personel taşıyıcıları, ana muharebe tankları, devriye botları, korvetler ve fırkateynler dahil olmak üzere 21 ülkenin platformlarına entegre edildi.

Söz konusu iddiada "ASELSAN, yerel ihtiyaçlara en yüksek önceliği vererek, dünyanın her yerindeki kullanıcılarını zamanında desteklemek için küresel çapta mühendislik, üretim ve bakım merkezlerine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu bakış açısı doğrultusunda yeni kurulan ASELSAN Ukraine LLC, öncelikle UKSS'nin endüstriyel iş birliğinden satış sonrası destek hizmetlerine kadar uzanan operasyonları yürütecek. ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güvendiği sınıfının en iyisi UKSS ile birlikte yerelleştirme fırsatları da sunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

ASELSAN SARP-DUAL UZAKTAN KOMUTALI STABİLİZE SİLAH SİSTEMEİ



ASELSAN SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistem, ana silah olarak 7,62mm makinalı tüfek, 12,7mm uçaksavar veya 40mm bombaatar takılabilen, bu silahların yanına yardımcı silah olarak ise 7,62mm makineli tüfek takılabilen bir silah sistemidir. Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkânı sağlayan SARP Sistemi, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Tekerlekli/paletli zırhlı araçlara ve sabit platformlara entegre edilebilen, uzaktan komutalı olması nedeniyle personel güvenliğini sağlayan etkili ve çok yönlü bir sistemdir.

DİĞER ÖZELLİKLER



* Uzaktan komuta ile ateşleme yeteneği

* Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış

* Gece / gündüz görüş yeteneği

* Otomatik hedef takibi

* Balistik hesaplama

* Lazer ile mesafe bulma yeteneği

* Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları

* Atış adedi sayımı

* Mühimmat sonu uyarısı

* Manuel kullanım imkânı

* Çalışma sıcaklığı: -32°C - +55°C

* Çevresel koşullar için MIL-STD-810F ile uyum

* EMI / EMC için MIL-STD-461E ile uyum

* Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon

* STANAG 4569 Seviye 2 zırh korumas

* Opsiyonel olarak kablosuz (Wi-Fi) kullanım imkanı

* Opsiyonel IR lazer işaretleyici



TEKNİK ÖZELLİKLER SİLAH SEÇENEKLERİ



* Ana Silah : 7,62mm FN MAG58 Makineli Tüfek : 12,7mm M2HB Makineli Tüfek : 40mm MK19 Mod3 Otomatik Bomba Atar

* Eş Eksenli Silah : 7.62mm FN MAG58 Makineli Tüfek : 7.62mm M240 Makineli Tüfek Hareket Kabiliyet * Yükseliş : -30° / +60°

* Yan : n x 360° (Kayar Bilezik ile) Mühimmat Kapasitesi

* Ana Silah Seçenekleri : < 1500 adet – 7,62mm : < 400 adet – 12,7mm : < 96 adet – 40mm

* Eş Eksenli Silah Seçenekleri: < 400 adet – 7.62mm Ağırlık ve Boyut

* Platform Üstü : < 250 kg (zırh, silah ve mühimmat hariç)

* İç Birimler : < 40 kg * Yükseklik : < 90 cm