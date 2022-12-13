TUSAŞ'tan devrim gibi yeni hamle! Türkiye dengeleri alt üst edecek: ANKA-3 MİUS geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından'ın yeni bir teknolojisi olanhakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmelerinde yürütme adına sunumunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ'TAN DEVRİM GİBİ HAMLE: ANKA-3 MİUS GELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'

"(6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası) Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum"

- Mağdurlar, siyasetin aparatı değildir. Elbette gündeme gelen travmaya tepki son derece doğaldır ve desteklenmelidir. Ancak bu kardeşimizin bundan sonra da bir hayatı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

- Özellikle resimlerinin kamuoyu nezdinde paylaşılmaması içinde bulunduğu durumun yaralarını sarması açısından son derece önemlidir. Çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçmek için, yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için; öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım.

- Olay yargının tasarrufundadır. Artık bize düşen Bağımsız Türk Mahkemelerinin işini yapmalarına müsaade etmek ve hukuki süreci yakından takip etmektir. İsnat edilen suç sabit görüldüğünde, suçluların tümünün en ağır cezayı alacaklarına inancımız tamdır.

- Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genelleme suretiyle yapılmaya çalışılanı görüyoruz.

- Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya Sayın Aslı Baykal'ın dün paylaştığı twiter mesajlarını özellikle hatırlatmak isterim. 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız.