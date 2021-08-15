Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek kritik hamle: ASELSAN çalışmaları başlattı

15 Ağustos 2021 Pazar 21:06 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 21:16

Yerli ve milli savunma sanayinde Türkiye'nin her zaman göğsünü kabartan ASELSAN yeni bir projeye imza atmak için kolları sıvadı.



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak önderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'na katıldı.

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan AELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Görgün, son haftalarda yaşanan orman yangınlarına ilişkin yangın söndürme teknolojileri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti. Görgün, "Şu an olgunlaşmış bir çözümümüz yok. Ancak yeni bir mühimmat da üretmek mümkün. Bir grup arkadaşımız bunun üzerinde çalışırken bir grup arkadaşımız da var olan mühimmatların İHA'larda nasıl kullanılacağına ilişkin çalışıyor." şeklinde konuştu.

"YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA TEKNİK SORUMLULUK ALIYORUZ"

ASELSAN çalışanlarının teknik kabiliyetleri ve becerileriyle yangın söndürme çalışmalarının entegrasyon ve teknik ihtiyaçları konusunda en başından beri gönüllü olarak sorumluluk aldıklarını ifade eden Görgün, "Bununla beraber kendi çalışmamıza gelince var olan uçaklardan atılabilen bir takım mühimmatların şimdilik kimyasallarla nasıl yangın söndürülebilir konusunda da geri planda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA FIRSAT OLUŞTURABİLECEK BÖLÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERİ TERCİH EDİN"

Prof. Dr. Haluk Görgün, öğrencilere kariyer planları için tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her üniversitenin her bölümü iyi değil veya iyi bölüm iyi üniversitelerde değil. Öğrenmeyi, kendinizi geliştirebilmeyi, daha fazla fırsat oluşturabilecek bölümleri ve üniversiteleri tercih etmenizi size tavsiye ederim. Global bir vatandaş olabilme konusunda size daha çok fırsatlar oluşturabilecek üniversiteleri değerlendirmenizi öneririm."

(Hürriyet)