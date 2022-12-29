Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek yeni hamle: Başarıyla tamamlandı!

Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni teslimatların yapıldığını duyurmuştu.