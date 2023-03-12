Türkiye'den F-16 uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Terör örgütü PKK tarafından 6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi. YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz."

'İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz" dedi.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

Bakan Akar ABD ile F-16 görüşmelerine ilişkin, "Kongre aşamasını bekliyoruz, genel olarak yapıcı bir ortam var. Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz " diye konuştu.