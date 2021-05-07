Türkiye'den F-35 açıklaması! ''ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı''

07 Mayıs 2021 Cuma 12:33 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 13:39

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkarmıştı. 2007 tarihli mutabakatın kalan 8 ortakla güncellendiği, programa yeni bir katılımcı eklenmediği kaydedilmişti.

Türkiye F-35 programına, Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

Askıya alınan süreç ile ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli bir açıklama geldi:

"ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkandı. Çözüm için diyalog süreci başlayacak. Süreç hukuk temelli bir yaklaşımla olacak."

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMASI

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtilmişti.

Açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermemişti.

Bildirimde, Türkiye'nin 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğu, yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediği kaydedildi.

Mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellenerek, programa yeni bir katılımcının eklenmediğine de dikkat çekildi.

Türkiye F-35 programına, Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.