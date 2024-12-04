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Savunma

Türkiye'den ''Hercules C4'' hamlesi

Türkiye'nin İngiltere'den 12 adet 'Hercules C4' uçağı satın alacağını iddia eden Batı basını, Hercules C4 ile Türkiye'nin taktik nakliye performansını önemli ölçüde iyileştireceği ve değerli bir stratejik varlık kazanacağını yazdı.

Star Gazetesi4 Aralık 2024 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Türkiye'den ''Hercules C4'' hamlesi
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Batı basını, Türkiye'nin İngiltere'den 12 adet "Hercules C4" uçağı satın alarak filosunu büyüttüğünü yazdı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki askeri ilişkilerin Hercules C4 uçağı görüşmeleriyle daha ileriye taşındığını belirten batı basını, uluslararası alanda C-130J -30 Super Hercules olarak bilinen bu nakliye uçaklarının eski Lockheed C-130B Hercules uçaklarının değiştirilmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN "HERCULES C4" HAMLESİ

Temmuz 2024'te başlatılan müzakerelerin 1 Aralık 2024'te başarıyla sonuçlandığını iddia eden batı basını, Hercules C4'lerin Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir yükseltme olacağı kaydedildi.

Hercules C4 ile Türkiye'nin taktik nakliye performansını ve operasyonel güvenilirliğini önemli ölçüde iyileştireceği vurgulandı.

Haberde, "Türkiye, bu uçakları edinerek operasyonel yeteneklerini geliştirirken müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliği sağlıyor, nakliye filosunu modernize ediyor ve değerli bir stratejik varlık kazanıyor" ifadeleri yer aldı.

HERCULES C4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Lockheed Martin tarafından geliştirilen C -130J -30 Super Hercules, kargo ve personel için artırılmış kapasite sunan uzatılmış bir gövdeye sahiptir. Uçak, sekiz palete, 128 donanımlı askere veya 92 paraşütçüye kadar taşıyabilir ve olağanüstü çok yönlülük gösterir. 20.227 kilogramlık maksimum yük kapasitesiyle, 8.000 metreye kadar irtifalarda 410 mph (Mach 0,58) seyir hızına ulaşır ve 18.144 kilogramlık operasyonel yük ile 4.425 kilometrelik bir menzil sunar. Gelişmiş navigasyon radarı ve entegre savunma sistemleri, zorlu ortamlarda operasyonel verimlilik ve uyarlanabilirlik sağlar.

Asker nakli, tıbbi tahliye, hava indirme ve insani operasyonlar dahil olmak üzere çok çeşitli görevler için tasarlanan C-130J-30, küresel olarak üç milyondan fazla uçuş saati kaydetti ve NATO hava taşımacılığının temel direği rolünü vurguladı.

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