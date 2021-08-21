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Savunma

Türkiye'den komşuyla dev iş birliği: IDEF'te İmzalar atıldı

Türkiye ile Irak savunma sanayi alanında yeni bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşma, iki ülke arasındaki savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:05 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:05
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Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ) Anlaşması, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imzalar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayileşme Kurulu Başkanı Mohamed Saheb Al-Daraji tarafından atıldı.

Anlaşma, Türkiye ve Irak arasında iş birliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

SSİ Anlaşması, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım, idame, modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek "Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları" ile bu toplantılarda belirlenen iş birliği konularının olgunlaştırılarak takip edilmesini sağlayan resmi ve teknik heyet ziyaretleri de bu anlaşma kapsamında icra edilecek.

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