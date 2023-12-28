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Savunma

Türkiye'den net mesaj: Asıl olan KAAN, F-16'lar takviye

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, 'Asıl olan kendi milli 5'inci nesil uçağımız KAAN'dır. Bu arada tabii ki filomuzu 4,5 nesil F-16'lar yani ‘Viper'larla, bu versiyonla takviye etmek istiyoruz.' dedi.

Yeni Şafak28 Aralık 2023 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Türkiye'den net mesaj: Asıl olan KAAN, F-16'lar takviye
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ABD'den alınacak F-16 savaş uçaklarının satışına yönelik Akçapar, "Esas olan Türkiye'nin kendi milli üretimidir, kendi milli silah sanayiidir, savunma sanayiidir. Asıl olan kendi milli 5'inci nesil uçağımız KAAN'dır. Bu arada tabii ki filomuzu 4,5 nesil F-16'lar yani 'Viper'larla, bu versiyonla takviye etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

F-16'ların ömrünü uzatmak için tedarikin yapıldığını ifade eden Akçapar, bu süreci, yeniden yapılan bir modernizasyon olarak görmenin gerektiğini bildirdi.

F-35'İ OLANLAR DA F-16 ALIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Akçapar, dünyada başka ülkelerin de F-35 savaş uçağı alsalar dahi yine F-16'larını 'Viper'larla takviye yoluna gittiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda devreye giren Kongre üzerinde girişimde bulunacağını ifade eden Akçapar, "ABD yönetimiyle anlaştık, Kongre durumdan vazife çıkardı. Şimdi Amerikan yönetimi de uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. Ancak biz bu bağlantıları özünde kabul etmiyoruz, tedarik süreçlerinin gecikmesini de tabiatıyla istemiyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise birçok kaza ve teknik sıkıntıdan dolayı F-35'lerin özelliklerini yitirdiğinin altını çizdi.

  • Burak Akçapar
  • KAAN
  • f-16

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