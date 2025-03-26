İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0115
  • EURO
    41,1317
  • ALTIN
    3689.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'den Red Flag-2025/2 Tatbikatı'nda gövde gösterisi
Savunma

Türkiye'den Red Flag-2025/2 Tatbikatı'nda gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 adet F-16C/D uçağıyla ve 71 personelle katılım sağlandığını bildirdi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Türkiye'den Red Flag-2025/2 Tatbikatı'nda gövde gösterisi
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Nellis Hava Üssü'nde gerçekleştirilen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'nda, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 132'nci Filo Komutanlığına ait 5 adet F-16C/D uçak ve 71 personel ile görevini başarıyla icra etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.