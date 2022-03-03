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Savunma

Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek hamle! TCG Anadolu için heyecanlandıran gelişme

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yaptığı paylaşımda, 'Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA'larımızla donanmamızın gücüne güç katacak.' ifadelerine yer verildi. SİHA'ları dünyada ilk kez ‘sürü' olarak kullanan Türkiye, yüzer bir unsura SİHA koyarak, deniz harp tarihine yeni bir konsept kazandıracak.

AA3 Mart 2022 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:21
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu gemisine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İnşası biten geminin ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlandığı belirtilen paylaşımda, "Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA'larımızla donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için hedefimiz tam bağımsız savunma sanayisi." ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında geminin gelecek günlerde liman kabul testlerine başlanacak. Bunu çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri izleyecek.

Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen TCG Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.

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