Türkiye'den savunma hamlesi! ASELSAN geliştirdi: Düşmanı anında buluyor

1 Eylül 2021 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:53

Eğer kendi kıyılarınızda ya da hedef bölgelerinizdeki mavi derinliklerde operasyonlarınızı sıkıntısız bir şekilde yapmak istiyorsanız sadece su üstünde sergileyeceğiniz kabiliyetler yetmez. Bu nedenle suyun altında da düşman unsurlarınızı caydıracak bir gücünüz olması gerekir.

Denizaltı Savunma Harbi tam da bu noktada öne çıkıyor. Türkiye, sadece Mavi Vatan'a çok önemli değerler katacak platformlar üretmekle kalmıyor, bu gemilerin altyapı sistemleri için de ortaya ciddi bir irade koyuyor.

[Sistemin işlemci kabineti muadillerine göre son derece az yer kaplıyor.]

PASİF VE AKTİF OLARAK FARKLI GÖREVLER ÜSTLENİYOR

Sahip olduğu yeni nesil elektronik sistemler ve algoritmalar ile korvet ve fırkateynlerimizin su altı tehditlerine karşı caydırıcılığını artıracak olan Fersah'ı bir 'sistemler bütünü' olarak tanımlamak mümkün.

Bu sonar sayesinde aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi su altı tehditlerini, pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi su altı tehditlerini tespit, analiz ve takip etme imkanınız oluyor.

ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde devam eden proje de ARMELSAN önemli görevler üstleniyor. Biz de sistemin detaylarını ve bugün gelinen noktayı ARMELSAN Genel Müdür Yardımcısı Erkan Helvacılar TRT Haber'e anlattı.

YÜZDE 98 VERİMLİLİKLE ÇALIŞIYOR

Aslında su alt harbine yönelik sistemler genellikle çok karmaşık oluyor. Helvacılar ile buluştuğumuzda arkamızda duran güç yükseltme birimi, operatör konsolu ve diğer unsurlar göze ilginç geliyor.

Helvacılar bir yandan sistem unsurlarını tanıtıyor, bir yandan da projeye dair bazı detayları anlatıyor... 2018 yılında ASELSAN yükleniciliğinde başlayan yeni nesil karinaya monteli sonarın denizaltı savunma harbinde çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Bu sistemlerde en temel gereksinimlerden birinin 'yüksek verimlilik' olduğunu kaydeden Helvacılar'a göre Fersah'ın alt bileşenlerinde yüzde 98 gibi son derece başarılı bir verimlilik oranı var.

Yüksek verimliliğin neden önemli olduğu sorumuza ise "Verim yüksekse ısı atımınız düşük olur. Dolayısıyla bu sistemi soğutmak için daha az boyuta sahip soğutma sistemleri kullanırsınız. Daha az enerji harcarsınız. Bu da eskiden yüzde 60 verimlikle çalışan sistemlere karşı üstünlük sağlar" yanıtını alıyoruz.

FERSAH HANGİ PROJELERDE KULLANILACAK?

[Barbaros sınıfı firkateynlerde kullanılacak sistemin diğer yeni projelerde de gemiye dahil edilmesi bekleniyor.]

Merak ettiğimiz bir diğer konu Fersah'ın hangi gemilerde kullanılacağı oluyor. Temmuz ayında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla 'fabrika kabul testleri' gerçekleşen sistemin önümüzdeki yıl içinde gemilere montajları tamamlanacak.

Fersah'ın Barbaros ve İ sınıfı firkateynlerde kullanılacağını anlatan Erkan Helvacılar, "Söz konusu sistemi MİLGEM'in 6. ve 8. gemisinde de kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin ilk hava savunma firkateyni olan TF 2000'de de bu sistemim kullanılmasını öngörüyoruz" bilgisini paylaşıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Haberin sonuna doğru Fersah'la ilgili teknik bazı detaylara da değinme niyetindeyiz. Genel Müdür Yardımcısı Helvacılar, güç yükseltme biriminin 72 kilovata kadar güç ürettiğini söylüyor. Tabii konuya yabancı olanlar için bu rakam pek bir şey ifade etmiyor ama Helvacılar, "Hatırı sayılır bir güçten bahsettiğimizin bilinmesini isterim" diyerek ortaya konan performansın önemine işaret ediyor.

Fersah, uygun bir ortamda kilometrelerce öteden hedeflerini tespit edebiliyor. Yerlilik oranı ise yüzde 95 seviyesinde. Ancak hem ASELSAN, hem de ARMELSAN tarafı bu oranı yüzde 100'e tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erkan Helvacılar ile sohbetimizde bu tür sistemlerin doğrudan ihracatının pek de mümkün olmadığını öğreniyoruz. Ancak Türkiye'nin hem askeri hem de sivil tersanelerinden Malezya ve Endonezya gibi ülkelere ihracat yaptığı biliniyor. Helvacılar da buna işaret ediyor ve gelecek dönemde belki de bu şekilde Fersah'ın başka ülkelere satılabilmesinin mümkün olacağının altını çiziyor.