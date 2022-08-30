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Savunma

Türkiye'den ses getiren hamle! F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek

Samsun'da gerçekleşen TEKNOFEST'te sergilenen ve F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı'na (MMU) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mart ayında hangardan çıkacak olan ve F-16'lara eş değer MMU, radara karşı görünmezlik ve birçok özellikte F-35 ile yarışabilir bir durumda olacak.

IHA30 Ağustos 2022 Salı 23:13 - Güncelleme:
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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen Milli Muharip Uçağı (MMU), TEKNOFEST KARADENİZ'de görücüye çıktı. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojik özellikler sahip olan uçak ilk gün vatandaşların büyük ilgilisiyle karşılaştı. Uçağın yanında kadar giren vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydetti.

F-16 UÇAKLARININ YERİNİ ALABİLECEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 uçaklarının yerini alabilecek uçağın gelecek yıl mart ayında motor çalıştırılması planlanıyor. Uçağın 2-3 sene içerisinde de uçuşu hedefleniyor. F-35'in muadili olarak planlanan MMU, radara karşı görünmezlik ve birçok özellikte F-35 ile yarışabilir bir durumda olacak.

"UÇAĞIMIZ MUHTEŞEM"

MMU'yu inceleyen vatandaşlar, "Uçağımız muhteşem görünüyor. Baktıkça gururlanıyoruz ve onur duyuyoruz. Şu anda yaşadığımız duygular anlatılamaz. Nereden nerelere geldik. Bu uçakları görmek için şehir dışından geldik. Organizasyon çok güzel olmuş. Ülkeyi kurtaracak mühendislerin buluşlarını burada görme fırsatı bulduk. Göğsümüzü kabartan bu savaş uçağının bir önce tamamlanıp, havada süzülmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

  • f-16
  • Milli Muharip Uçağı

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