Türkiye'den SİHA almaları rahatsız etti: Bizi kuşatıyorlar

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 13:43

Türk İHA/SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Son olarak Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA/SİHA satın alma kararı aldı.

Arnavutluk Parlamentosu tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgusu yapıldı.

ARNAVUTLUK'A İHA/SİHA SATIŞI YUNAN MEDYASINDA

Bu gelişme Yunan medyasında kendine yer buldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yunan SL Press sitesi, Arnavutluk'un Türkiye'den İHA alımı için "Türk İHA'ları Yunanistan'ın etrafını kuşatıyor" başlığını attı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Türk insansız hava araçları, Ankara'nın askeri yeteneklerini artırmak isteyen ülkelerle yaptığı savunma anlaşmalarını güçlendirmenin bir aracına dönüşüyor. Edi Rama (Arnavutluk Başbakanı), Tayyip Erdoğan'ın yakın bir müttefiki olduğu ve ülkesini bir Türk himayesine çevirdiği için Arnavutluk da bu kuralın istisnası değil.

"SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRİYOR"

Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ savaşında kullanıldı ve Ermenistan'ı teslim olmaya zorlayarak zafer kazandı. Drone'lar savaşın gidişatını değiştirdi.

"BAYRAKTAR TB2 ÜSSÜ HALİNE GELEBİLİR"

Arnavutluk'un Vlore kentindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üssü Bayraktar TB2'nin üssü haline gelebilir ve her an Yunanistan'ı tehdit edebilir.

Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den SİHA satın alacaklar