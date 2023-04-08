Türkiye'nin amiral gemisi geliyor! Saatler sonra TSK'ya teslim edilecek

Türk mühendisler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk 3 firkateyni arasına yer alan TCG Anadolu uçak gemisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. MİLGEM Projesi kapsamına üretilen amiral gemisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesine saatler kaldı. Söz konusu TCG Anadolu'nun da aralarına yer aldığı firkateynler Türk savunma sanayisi, özel sektör tersanelerinin üretim gücünden yararlanılarak üretildi.

"TCG ANADOLU'YU DEVREYE ALIYORUZ"

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin amiral gemisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek olan TCG Anadolu'ya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TABUR BÜYÜKLÜĞÜNDE KUVVETİ İNTİKAL ETTİREBİLECEK

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.

27 BİN TONA KARŞILIK GELİYOR

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

GÜÇ ÇARPANI OLACAK

TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.