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Savunma

Türkiye'nin başarısından rahatsız oldular! Çıkarlarımızı tehdit ediyor

Her geçen gün adından söz ettiren Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) ABD gündeminden düşmüyor. ABD'deki Ermeni ve Yunan lobileri Türk yapımı S/İHA'lardan rahatsız oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazan 27 Kongre Temsilcisi, 'Türk İHA'ları ABD'nin çıkarlarını ve ortaklarını tehdit ediyor.' ifadelerini kullandı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:22 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:36
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Son zamanlarda yapılan Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ operasyonlarında büyük başarılar elde ederek tüm dünyanın dikkatini çeken Türk İHA'ları, Ermeni ve Yunan lobilerinin sözcülüğünü üstlenen ABD'li Kongre Temsilcilerini rahatsız etti.

"ABD'NİN ÇIKARLARINI TEHDİT EDİYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazan 27 temsilci, "Dünyanın birçok bölgesini istikrarsızlaştıran ve ABD'nin çıkarlarını, müttefiklerini ve ortaklarını tehdit eden Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (İHA) programıyla ilgili endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mektubun devamında, "Türkiye, Rus yapımı S-400'leri alması sonucu F35 ortak taarruz uçağı programından çıkarılmasına ve yaptırımların uygulanmasına rağmen, bir NATO üyesi ülke olarak sorumluluklarına aykırı şekilde ilerlemeye devam ediyor. İHA'ları gün geçtikçe çoğaltıyorlar." denildi.

"TÜRKİYE BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"

Türkiye'nin İHA'ları, Suriye'de DEAŞ ile savaşan Kürt güçlerine (PKK), Dağlık Karabağ'da Ermeni sivillere ve Libya'nın iç savaşında kullanılmasını eleştiren temsilciler, "Bu insansız hava araçlarının Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki parlama noktalarını daha da istikrarsızlaştırma potansiyeli göz ardı edilemeyecek kadar büyük." dedi.

"TÜRKİYE'YE İHRACAT İZNİNİ ASKIYA ALIN"

Merkezi ABD'de olan Armenian Weekly isimli internet sitesinde yayımlanan ve Blinken'e 'açık çağrı' yapıldığının vurgulandığı mektubun devamında ise, "Dışişleri Bakanlığı gözden geçirene kadar, İHA'larda kullanılan kritik parçalar için Türkiye'ye ihracat izninin derhal askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

(YeniŞafak)

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