İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0722
  • EURO
    29,5178
  • ALTIN
    1656.13
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin başarısını böyle yorumladılar: Dünya Türk silahlarının peşinde
Savunma

Türkiye'nin başarısını böyle yorumladılar: Dünya Türk silahlarının peşinde

Türk savunma sanayii son yıllarda geliştirdiği ürünlerle dünyayı kasıp kavuruyor. Sürekli yabancı basının gündeminde olan Türk savunma sanayiinin başarıları bu kez Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinde mercek altına alındı. Gazete, 'Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı' derken birçok ülkenin de Türk silahlarına talip olduğunu vurguladı.

15 Ağustos 2023 Salı 21:38 - Güncelleme:
Türkiye'nin başarısını böyle yorumladılar: Dünya Türk silahlarının peşinde
ABONE OL

Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı atılımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Yerlilik oranının büyük ivme kaydetmesi bir yana Türkiye artık dünyaya silah satan ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir ülke haline geldi.

ALMAN GAZETEDEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Yabancı basın ve medya kuruluşları da sık sık bu durumu gündeme getiriyor. Son olarak Alman basınında Türk silahlarıyla ilgili bir analiz yayınlandı ve övgü dolu ifadeler kullanıldı.

'TÜRK ASKERİ SANAYİSİ HER ZAMANKİNDEN DAHA BAŞARILI'

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine gazetesi, bu ilginin kaynağı olan silahları ve üreticilerini inceledi. Alman gazete 'İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç haline geldi' değerlendirmesinde bulundu.

Andreas Mihm imzalı analizde 'Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı' denildi ve pek çok ülkenin Türk drone'larını istediğinin altı çizildi.

'TB2 SAVAŞ ORTAMINDA TEST EDİLDİ'

Baykar'ın ürettiği İHA'lara dikkat çeken Alman gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş İstanbul şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 modeli, şu anda Ukrayna'nın savunma savaşında Rus tanklarını, araçlarını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini vuruyor.'

"SADECE İHA'LARA İNDİRGEMEK YANLIŞ"

Frankfurter Allgemeine 'Türk savunma sanayisini sadece büyüyen yeni insansız hava araçları cephaneliğine indirgemek yanlış olur' diyerek Türkiye'nin geniş askeri araç filosuna dikkat çekti.

'TÜRK ÜRÜNLERİ KARADA, DENİZDE VE HAVADA'

'Her yıl temmuz ayının sonunda sektör, İstanbul'da düzenlenen IDEF silah fuarında neler yapabileceğini gösteriyor. Bu kez de: Karada, denizde ve havada kullanıma yönelik insanlı ve insansız silah sistemleri, simülatörler, radar ve sonar cihazları, füzeler, lojistik araçlar, ikmal teçhizatı ve güvenlik sistemleri, kısacası bir ordunun ihtiyacı olan her şey gözler önüne seriyor.'

Bu yıl IDEF'e yaklaşık 800'ü yurt dışından olmak üzere 1.500 şirketin katıldığının altını çizen Alman gazete 'İki milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı' dedi.

  • Türkiye
  • Alman Frankfurter Allgemeine
  • Türk savunma sanayii

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.