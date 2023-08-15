Türkiye'nin başarısını böyle yorumladılar: Dünya Türk silahlarının peşinde

Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı atılımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Yerlilik oranının büyük ivme kaydetmesi bir yana Türkiye artık dünyaya silah satan ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir ülke haline geldi.

ALMAN GAZETEDEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Yabancı basın ve medya kuruluşları da sık sık bu durumu gündeme getiriyor. Son olarak Alman basınında Türk silahlarıyla ilgili bir analiz yayınlandı ve övgü dolu ifadeler kullanıldı.

'TÜRK ASKERİ SANAYİSİ HER ZAMANKİNDEN DAHA BAŞARILI'



Almanya basınından Frankfurter Allgemeine gazetesi, bu ilginin kaynağı olan silahları ve üreticilerini inceledi. Alman gazete 'İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç haline geldi' değerlendirmesinde bulundu.

Andreas Mihm imzalı analizde 'Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı' denildi ve pek çok ülkenin Türk drone'larını istediğinin altı çizildi.

'TB2 SAVAŞ ORTAMINDA TEST EDİLDİ'

Baykar'ın ürettiği İHA'lara dikkat çeken Alman gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş İstanbul şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 modeli, şu anda Ukrayna'nın savunma savaşında Rus tanklarını, araçlarını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini vuruyor.'

"SADECE İHA'LARA İNDİRGEMEK YANLIŞ"

Frankfurter Allgemeine 'Türk savunma sanayisini sadece büyüyen yeni insansız hava araçları cephaneliğine indirgemek yanlış olur' diyerek Türkiye'nin geniş askeri araç filosuna dikkat çekti.

'TÜRK ÜRÜNLERİ KARADA, DENİZDE VE HAVADA'

'Her yıl temmuz ayının sonunda sektör, İstanbul'da düzenlenen IDEF silah fuarında neler yapabileceğini gösteriyor. Bu kez de: Karada, denizde ve havada kullanıma yönelik insanlı ve insansız silah sistemleri, simülatörler, radar ve sonar cihazları, füzeler, lojistik araçlar, ikmal teçhizatı ve güvenlik sistemleri, kısacası bir ordunun ihtiyacı olan her şey gözler önüne seriyor.'

Bu yıl IDEF'e yaklaşık 800'ü yurt dışından olmak üzere 1.500 şirketin katıldığının altını çizen Alman gazete 'İki milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı' dedi.