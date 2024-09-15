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Savunma

Türkiye'nin başarısını bu sözlerle duyurdular: Türkler Çin'i geçerek dünya lideri oldu

Türk İHA'ları dünya basınındaki yerini korumaya devam ediyor. ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun İHA'lar ile ilgili hazırladığı analiz haberde, Çin'in pazardaki payının 2014'te zirve yaptığını, 2021'de ise Türkiye'nin liderliğe yükseldiğini belirtti. Silahlı İHA'ların teslimat süreleri ve başarıları Türkiye'yi liderliğe taşıdı.

15 Eylül 2024 Pazar 23:19 - Güncelleme:
Türkiye'nin başarısını bu sözlerle duyurdular: Türkler Çin'i geçerek dünya lideri oldu
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Ukrayna'da adına şarkılar yazılan, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında kritik bir rol üstlenen Türk SİHA'ları ABD'de yine gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma kuruluşunun Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken bir rapor daha hazırlandı.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, askeri insansız hava araçları küresel pazarına dair bir çalışma yayımladı.

"Türkiye, 2021 itibarıyla dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu" notunun düşüldüğü raporda Türkiye, Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazardaki yükselişine dikkat çekildi.

YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'DEN

Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA satışları hızla arttı. Çin'in pazardaki payı 2014'te zirve yaparken 2021'de Türkiye, Çin'i geride bıraktı.

2022'de altı ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldı. Silahlı İHA'ların hızlı teslimat süreleri ve başarıları, Türkiye'yi liderliğe taşıdı.

2021'den bu yana Türkiye, küresel pazarda en büyük askeri İHA tedarikçisi... Rapora göre, Türkiye 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının da yüzde 65'ini gerçekleştirdi.

BİR ÜLKE DAHA TÜRKİYE'DEN SİHA SATIN ALIYOR

Bosna Hersek merkezli Avaz gazetesinin Savunma Bakanı Zukan Helez'e dayandırdığı habere göre, Bosna heyeti Bayraktar TB2 SİHA satın almak için Türkiye'de görüşmeler yürütüyor.

Son olarak Türkiye'nin savunma sanayi gururlarından Baykar'a Bosna Hersek'ten TB2 SİHA siparişi geldi.

Bosna Hersek merkezli Avaz gazetesinin Savunma Bakanı Zukan Helez'e dayandırdığı habere göre, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'nın 6 adet Bayraktar TB2 için Baykar ile görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

Bosna Hersek ordusu Romanya, Arnavutluk ve Kosova'dan sonra Balkanlar'da Türk SİHA'sı tedarik eden dördüncü ülke olacak.

BAYRAKTAR TB2

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

900 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 900.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekoru

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