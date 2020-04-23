TSK'nın bin 500 kilometre ötedeki gövde gösterisi Yunan'ı korkuttu: Başka bir şey için hazırlık mı?

star.com.tr 23 Nisan 2020 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 14:53

Doğu Akdeniz’de dengleri değiştiren Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasının ardından, TSK’nın Akdeniz’deki hamleleri sürüyor. Deniz ve hava güçlerimizin Libya açıklarına, Girit’in güneyine kadar indiği eğitim faaliyetinin başarıyla tamamlandığı duyurulmuş, MSB yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımızın Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz’de icra ettiği müşterek eğitim faaliyeti başarıyla tamamlanmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle dikkat çeken Yunan spiker İoannis Theodoratos, Deniz ve hava güçlerimizin Libya açıklarına, Girit’in güneyine kadar indiği eğitim faaliyetini değerlendirdiği bir video yayımladı. Theodoratos, "Bu konuda (Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması) artık üçüncü ülkelerin daha enerjik müdahalesinin sırası geldi. Suudi Arabistan, özellikle Mısır, BAE ve İsrail... Türkiye'nin farklı yerlerinden havalan 10'dan fazla savaş uçağı Yunanistan hava sahasını kullanarak Libya açıklarına gidiyor. Egemen değiliz ama kontrol ediyoruz! Evet gücün izdüşümü! Yoksa başka bir şey için hazırlık mı?" ifadelerini kullandı.

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Deniz ve hava güçlerimizin Libya açıklarına, Girit’in güneyine kadar indiği eğitim faaliyetini değerlendirdiği bir videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:





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