Türkiye'nin Çelik Kubbe'si Yunanistan'ı telaşlandırdı! Soykırımcının kapısını çaldılar

Bakan Dendias, parlamentoda Dış Politika ve Savunma Komisyonuna, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2024-2035 planını sundu. Planda, insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturulması, Silahlı Kuvvetlere ait silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerinin modernize edilmesi, 4.5 ve 5. nesil uçak edinilmesi, doğal afetlere müdahale gücünün artırılması, Doğu Akdeniz'de operasyonal kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar yer alıyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN KAPISINI ÇALDILAR

Yabancı basında yer alan habere göre, Yunan yetkililer, Atina'nın, uzun süren borç krizinden kurtulmaya çalışan silahlı kuvvetlerini modernize etme çabalarının bir parçası olarak, soykırımcı İsrail ile 2 milyar avro (2,11 milyar dolar) değerinde bir uçaksavar ve füze savunma sistemi geliştirmek için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Savunma sistemlerinin, Demir Kubbe ve diğer sistemleri taklit etmesi beklenirken, askeri uzmanlar, İran, Gazze ve Lübnan'dan atılan füzelerin zaman zaman Demir Kubbe'yi etkisiz kıldığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN HIZINA AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Haberde Yunanistan'ın, 'NATO müttefiki' ve 'tarihi rakibi' Türkiye ile rekabet edebilmek için savunma sistemlerine yatırım yapmaya istekli olduğu ifade edildi. Türkiye'nin bu alanda son yıllarda yaptığı askeri yatırımlara ve alınan başarılı sonuçlara dikkat çekilen haberde ayrıca, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın açıklamasına yer verildi. Söz konusu kaynak, planın 'çok katmanlı bir uçaksavar ve drone savar sistemi oluşturmayı' içerdiğini ifade etti.

Ekonomik sorunlarla boğuşan Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2035 yılına kadar 12,8 milyar avro harcaması gerektiğinin altı çizilen haberde, Dendias'ın, "Çabamız, silahlı kuvvetlerimizin 21. yüzyıla hızlı bir şekilde geçişini sağlamaktır" ifadelerine de yer verildi.

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN için heyecanlandıran gelişme Türkiye'nin 'Çelik Kubbe' hamlesini yakın markaja alan Yunanistan, hava sahasını korumak için şu anda ABD yapımı Patriot ve Rus S-300 sistemlerini kullanıyor.

YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİREN ÇELİK KUBBE NEDİR?

"Çelik Kubbe Projesi" ilk kez 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda gündeme geldi. Tam adı Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi olan proje Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.

Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekâyı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak.

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