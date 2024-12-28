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Savunma

Türkiye'nin dev yatırımı ABD'de yankılandı! 'Havacılık yetenekleri çok gelişecek'

Dünyanın insansız hava araçları üreticileri alanında lider şirketlerinden Baykar, 1884 yılında kurulan İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en yüksek teklifi sunarak rakiplerini geride bıraktı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Piaggio Aerospace'in satışına onay verirken ABD basını ise söz konusu gelişmeyi 'Türkiye'nin havacılık yetenekleri çok gelişecek' şeklinde servis etti.

Star Gazetesi28 Aralık 2024 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Türkiye'nin dev yatırımı ABD'de yankılandı! 'Havacılık yetenekleri çok gelişecek'
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İtalyan yönetimi havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satılmasına resmen onay verdi. Havacılık sektöründe 'gökyüzünün Ferrasi' olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, ayrıca bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle ülkenin savunma sanayisinde stratejik bir öneme sahip.

Söz konusu dev anlaşma uluslararası basında büyük ses getirirken, ABD basını, İtalya'nın Baykar'ın yeteneklerini daha geniş havacılık ve motor üretim sektörlerine genişletmesini sağlayacak satışı onayladığını bildirdi.

Haberde, Piaggio Aerospace'in, hem askeri hem de sivil uygulamalar için uçak ve havacılık motorları ürettiği ve 2018'den beri mali zorluklar nedeniyle özel yönetim altında olduğu ifade edildi.

BAYRAKTAR TB2 VE KIZILELMA'YA VURGU YAPTILAR

Satışın Baykar'ın havacılık sektöründeki varlığını artırma hedefini yansıttığı ifade edilen haberde ayrıca, Bayraktar TB2 ve Kızılelma ile dünya çapında tanınan Baykar'ın, yerli havacılık motoru üretimine yönelik kritik bir ihtiyacı karşılamak için Piaggio Aerospace'in özellikle motor üretimindeki uzmanlığından yararlanacağı vurgulandı.

BAYKAR LİDERLİĞİNDE YENİDEN CANLANACAK

Piaggio Aerospace'in 'ülke için stratejik bir varlık' olduğunu ifade eden İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso ise şirketin Baykar liderliğinde yeniden canlanması konusunda iyimserliğini dile getirerek, hedefin Piaggio Aerospace'i 'net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla' yeniden başlatmak olduğunu belirtti.

AVRUPA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Anlaşmanın, Avrupa'daki savunma işbirliklerinin evrimleşen doğasını da vurguladığı ifade edilen haberde, Baykar'ın satın alımı Türk ve İtalyan havacılık endüstrilerinin daha yakın entegrasyonunu yansıttığı belirtildi. Haberde görüşlerine yer verilen analistler ise Baykar'ın Piaggio'nun mevcut teknolojisine ve üretim altyapısına erişiminin gelişmiş İHA üretme planlarını kolaylaştırabileceğini aktardı.

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Türkiye'nin havacılık yeteneklerinin çok gelişeceği ifade edilen haberde son olarak, Piaggio Aerospace'in, benzersiz aerodinamik özelliklere sahip bir turboprop uçağı olan P.180 Avanti de dahil olmak üzere yenilikçi tasarımlarıyla tanındığı belirtildi. Şirketin portföyünde ayrıca İHA platformları da yer alıyor ve bu da onu Baykar'ın genişleyen faaliyetleri için ideal bir seçenek haline getiriyor.

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