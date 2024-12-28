Türkiye'nin dev yatırımı ABD'de yankılandı! 'Havacılık yetenekleri çok gelişecek'

İtalyan yönetimi havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satılmasına resmen onay verdi. Havacılık sektöründe 'gökyüzünün Ferrasi' olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, ayrıca bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle ülkenin savunma sanayisinde stratejik bir öneme sahip.

Söz konusu dev anlaşma uluslararası basında büyük ses getirirken, ABD basını, İtalya'nın Baykar'ın yeteneklerini daha geniş havacılık ve motor üretim sektörlerine genişletmesini sağlayacak satışı onayladığını bildirdi.

Haberde, Piaggio Aerospace'in, hem askeri hem de sivil uygulamalar için uçak ve havacılık motorları ürettiği ve 2018'den beri mali zorluklar nedeniyle özel yönetim altında olduğu ifade edildi.

Satışın Baykar'ın havacılık sektöründeki varlığını artırma hedefini yansıttığı ifade edilen haberde ayrıca, Bayraktar TB2 ve Kızılelma ile dünya çapında tanınan Baykar'ın, yerli havacılık motoru üretimine yönelik kritik bir ihtiyacı karşılamak için Piaggio Aerospace'in özellikle motor üretimindeki uzmanlığından yararlanacağı vurgulandı.

Piaggio Aerospace'in 'ülke için stratejik bir varlık' olduğunu ifade eden İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso ise şirketin Baykar liderliğinde yeniden canlanması konusunda iyimserliğini dile getirerek, hedefin Piaggio Aerospace'i 'net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla' yeniden başlatmak olduğunu belirtti.

Anlaşmanın, Avrupa'daki savunma işbirliklerinin evrimleşen doğasını da vurguladığı ifade edilen haberde, Baykar'ın satın alımı Türk ve İtalyan havacılık endüstrilerinin daha yakın entegrasyonunu yansıttığı belirtildi. Haberde görüşlerine yer verilen analistler ise Baykar'ın Piaggio'nun mevcut teknolojisine ve üretim altyapısına erişiminin gelişmiş İHA üretme planlarını kolaylaştırabileceğini aktardı.