İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2022 Pazar / 6 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4337
  • EURO
    17,6044
  • ALTIN
    977.201
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı! Yerli ve milli silahlar sahaya indi
Savunma

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı! Yerli ve milli silahlar sahaya indi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

AA5 Haziran 2022 Pazar 11:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2022, birleşik, müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor.

Tatbikat alanında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan sergi bölümünde, 42 firmanın standı yer alıyor. Stantlarda, yerli ve milli savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Tatbikat, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.