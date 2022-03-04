AA 4 Mart 2022 Cuma 12:59 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 13:17

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD ANADOLU'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Özellikleri

Genel özellikler

Uzunluk 231 metre

Genişlik 32 metre

Derinlik 27,5 metre

Maksimum hız 21 knot

Ekonomik Hız 16 knot

Arka Hız 8 knot

Mürettebat 1443 kişi

Yükseklik (maks.) 58 m

Hareket Menzili 9000 nm

Dayanıklılık 50 gün

Kalkış Rampası 12 derece

Uçuş Güvertesi Alanı 5.440 m²

Hangar Alanı 900 m²

Havuz Alanı 1165 m²

Silah Teçhizatı

5 adet 25 mm'lik Stop

4 adet 12.7 mm'lik STAMP

2 adet Phalanx Hava Savunma Sistemi

1 adet RAM G/M Sistemi

Amfibi harekâtlar

46 adet Tank ve 77 hafif araç

Amfibi Gemi Havuzu

Uzunluk: 70 m

Genişlik: 17 m

Taşıma kapasitesi

4 çıkarma gemisi

4-6 lastik bot

1 paletli araç

Sensörler

Amfibi ve ortak çalışma kabiliyetli genesis-advent cms

link 11/16/22 / jre / vmf

1 x 3d arama radarı

1 x Uçak algılama ve kontrol radarı

1 x Hassas yaklaşma radarı

2 x LPI radar

2 x Navigasyon radarı

Dalgıç tespit sonarı

Iff sistemi

Lazer uyarı sistemi

Kızılötesi arama ve takip sistemi

2 adet Elektro optik arama sistemi

Tacan Sistemi

Elektronik destek sistemi

Elektronik saldırı sistemi

Torpido savunma sistemi

Tahrik ve Enerji Sistemleri

Tahrik Dizel-Elektrik

Motorlar Dizel jeneratör

Güç 5 X 8000KW