Bakanlıktan yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD ANADOLU'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.
Uzunluk 231 metre
Genişlik 32 metre
Derinlik 27,5 metre
Maksimum hız 21 knot
Ekonomik Hız 16 knot
Arka Hız 8 knot
Mürettebat 1443 kişi
Yükseklik (maks.) 58 m
Hareket Menzili 9000 nm
Dayanıklılık 50 gün
Kalkış Rampası 12 derece
Uçuş Güvertesi Alanı 5.440 m²
Hangar Alanı 900 m²
Havuz Alanı 1165 m²
5 adet 25 mm'lik Stop
4 adet 12.7 mm'lik STAMP
2 adet Phalanx Hava Savunma Sistemi
1 adet RAM G/M Sistemi
46 adet Tank ve 77 hafif araç
Amfibi Gemi Havuzu
Uzunluk: 70 m
Genişlik: 17 m
4 çıkarma gemisi
4-6 lastik bot
1 paletli araç
Amfibi ve ortak çalışma kabiliyetli genesis-advent cms
link 11/16/22 / jre / vmf
1 x 3d arama radarı
1 x Uçak algılama ve kontrol radarı
1 x Hassas yaklaşma radarı
2 x LPI radar
2 x Navigasyon radarı
Dalgıç tespit sonarı
Iff sistemi
Lazer uyarı sistemi
Kızılötesi arama ve takip sistemi
2 adet Elektro optik arama sistemi
Tacan Sistemi
Elektronik destek sistemi
Elektronik saldırı sistemi
Torpido savunma sistemi
Tahrik Dizel-Elektrik
Motorlar Dizel jeneratör
Güç 5 X 8000KW