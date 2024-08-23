Türkiye'nin Eurofighter ve KAAN planına yakın markaj: Fazlasıyla yeterli olacak

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin savaş uçağı tercihleri hakkında "Türkiye'nin savaş uçağı tercihleri hava kuvvetlerinin geleceği hakkında neler söylüyor?" başlığıyla bir makale yayımladı. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin görüşmelerine dikkat çekilen analizde Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN hakkında da çarpıcı değerlendirmelere yer verildi.

TÜRKİYE'NİN EUROFİGHTER VE KAAN PLANINI RADARA ALDILAR

Forbes analizinde, Türk yetkililerinin son dönemde Türkiye'nin savaş uçağı filosunun geleceğine ilişkin önemli ipuçları verdiği açıklamalarının olduğunu yazdı.

Analizde, ABD'nin Ocak ayında 40 yeni modernize edilmiş Block 70 F-16 ve Türkiye'nin mevcut F-16 filosu için 79 modernizasyon kiti için 23 milyar dolarlık bir anlaşmayı onayladığı aktarıldı. Modernize edilmiş 'F-16'ların Türkiye için hayati önem taşıdığını' yazan Forbes, Türkiye'nin şu anda geliştirmekte olduğu yerli savaş uçağı MMU KAAN'a değindi.

Fotoğraftaki: Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sözlerine yer verilen analizde, Bakan Güler'in Türkiye'nin F-16 anlaşmasından memnun olduğunu aktardığı bildirildi. Haberin devamında Bakan Güler'in "Ankara'nın son jet teslim edilene kadar projenin herhangi bir sorun olmadan tamamlanmasını" umduğunu söylediği açıklamaları yer aldı.

Bloomberg'in açıklamalarına da yer veren Forbes analizinde Türkiye'nin savaş uçakları konusunda dengeleme aradığını bildirdi. Söz konusu dengeleme kapsamında Türkiye'nin ABD'ye bazı F-16 parçalarını Türkiye'de üretme teklifinde bulunduğu

Haberin devamında Türkiye'nin, F-16'ların yenilenmesine yönelik yürüttüğü Özgür programı kapsamında 36 adet eski F-16 Block 30 uçağını aktif elektronik taramalı dizi radarıyla yenilemeye başladığı belirtildi.

Türkiye'nin dengeleme anlaşması talebinin, Özgür gibi programlara olan özgüveninin bir göstergesi olabileceğine işaret edilen analizde, "Bu program, en azından 2030'ların başına kadar Block 30'larını güncel tutabilir, o zaman yeni F-16'larını teslim alabilir ve MMU KAAN'ı hizmete sokmayı bekleyebilir." denildi.

Analizin devamında şu açıklamalara yer verildi;

"Türkiye, 2019 yılında Rus S-400 hava savunma füze sistemlerini ithal ettiğinde F-35 Ortak Saldırı Uçağı programından askıya alındıktan sonra yeni F-16'ları talep etti. 2021'de ilk talebi yaptıktan kısa bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askıya alınmadan önce Türkiye'nin F-35'ler için ödediği tahmini 1,4 milyar doların iadesini alma veya bu miktarın F-16 anlaşmasından düşülmesini istediğini ifade etti. Ankara, hava kuvvetleri için 100 F-35A edinmeyi umuyordu."

Fotoğraftaki: Ortak konsorsiyum ile üretilen Eurofighter Typhoon

Analizde F-16'lar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu parayı kolay kazanmadık ve kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" dediği aktarıldı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın anlaşmaya ilişkin basın bültenine değinilen analizde Bakanlığın "Alıcı genellikle dengeleme talep eder. Herhangi bir dengeleme anlaşması, alıcı ve yüklenici arasındaki müzakerelerde tanımlanacaktır." açıklamalarına yer verildi.

Analizde Ankara'nın F-16 anlaşmasından önce Kasım 2023'te 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma konusunda ilgisi olduğu, İngiltere ve İspanya ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Analizin devamında Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter uçağı satışı hakkındaki çekimserliğine değinildi.

Forbes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Eurofighter engelini kaldırmaya çağırdı aktarıldı.

Bakan Güler'in geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamasına değinilen analizde, Türkiye'nin Eurofighter'a olan ilgisini yinelediğini ve Almanya ile ortaklarının konuya olumlu cevap vereceğini umduğunu ifade ederek, şu ana kadar çok az ilerleme kaydedildiğini belirttiği hatırlatıldı.

Ayrıca analizde, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki Coningsby Hava Üssü'nü ziyaret ettiği ve burada bir Eurofighter FGR4 uçağıyla fotoğraf çektirdiği aktarıldı.

Analizde son olarak şöyle denildi;

"Hiç şüphesiz Türkiye'nin son model (F-16) Viper'ların yanı sıra Typhoon'lara da yönelmesinin sebepleri var. Bununla birlikte, Türk yetkililerin son aylarda yaptığı yorumlar ve öneriler, Ankara'nın bu geçiş aşamasındaki hava kuvvetleri için vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. İki yetenekli, üst düzey 4.5 nesil savaş uçağı arıyor (Block 70 F-16 ve Tranche 4 Eurofighter). Bu tür geçici çözümler, Ankara'nın önümüzdeki on yıl içinde nihayet beşinci nesil bir savaş uçağı sahaya sürmesine kadar, ya MMU KAAN montaj hattından çıktığında ya da diğer beşinci nesil uçaklar piyasada mevcut olduğunda, muhtemelen fazlasıyla yeterli olacaktır."

Star Gazetesi

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