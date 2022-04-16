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Savunma

Türkiye'nin gücüne güç katacak: NEFER için tarih belli oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki ZMA'lara entegre edilen NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Modernize edilen ZMA'ların bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

16 Nisan 2022 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:49
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki ZMA'lara entegre edilen NEFER insansız kule sisteminin testlerinin başarıyla sürdüğünü bildirdi. Demir, Modernize edilen ZMA'ların bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

NEFER insansız kule sistemi ile güçlendirilen Kara Kuvvetlerine ait ZMA'lar yılın ikinci yarısıyla beraber TSK'nın kullanımına sunulacak.

"TSK'NIN VURUCU GÜCÜ OLACAK"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu kapsamında, KKK envanterindeki #ZMA'ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz.

'BU YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN TESLİM EDİLECEK'

Bu kapsamda Modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Modernize ZMA'ları sistem kalifikasyon testlerini tamamladıktan sonra, bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim etmeye başlayacağız" dedi.

  • İsmail Demir
  • NEFER

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