İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5035
  • EURO
    9,0547
  • ALTIN
    442.106
  • BIST100
    1540.12
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin gücüne güç katacak! SAPAN başarıyla tamamlandı
Savunma

Türkiye'nin gücüne güç katacak! SAPAN başarıyla tamamlandı

İlk milli elektromanyetik silah olma özelliği taşıyan ve attığı mermi sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabilen 'Sapan' başarıyla tamamlandı.

HABERİN
VİDEOSU
star.com.tr18 Ocak 2021 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:45
ABONE OL

TÜBİTAK SAGE, Elektromanyetik Fırlatma Sistemi SAPAN'ın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜBİTAK SAVTAG destekli teknoloji geliştirme projesi SAPAN:

Mühimmatların elektrik enerjisiyle hızlandırılarak atılması için tasarlanan sistem başarıyla tamamlanmıştır.

Namlu çıkış hızı: 2070 m/s

Namlu çıkış enerjisi: 1.3 MJ

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektromanyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.