Türkiye'nin hamlesi panikletti: F-35, F-16, Rafale almamız sonucu değiştirmeyebilir

Türkiye ile Yunanistan'ın havadaki rekabeti F-16, F-35 ve Rafale savaş uçakları üzerinden ele alındı.

"F-16'lar ve Ege'de yeni dengeler" başlıklı analiz yazısında Yunan basını, Türkiye'ye F-16 uçaklarının tedarikine şiddetle karşı çıkan ABD'li Senatör Bob Menendez'in başarılı olamama olasılığının sonuçlarını gündeme taşıdı.



"ABD'li senatör başaramazsa ne olacak?" sorusunu soran Yunan basını, Türkiye ile ABD arasında yürütülen F-16 görüşmelerine dikkat çekti.

ABD'nin F-16 konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Yunanistan'ın 83 adet F-16 modernizasyonunu tamamladığı kaydedildi. Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını aldığını belirten Yunan basını, ABD'nin F-35 verme konusunda yavaş hareket ettiğini yazdı.

Yunan basınına konuşan emekli Yunan koramiral Panagiotis Katsaros, mutlak sayı olarak Türkiye'nin önde olduğunu ifade etti.

Katsaros, "Elbette Türkiye'nin Batı tarafından önemli görüldüğü endişesi yaygın. Rusya, İran ve Çin güçlenirken Türkiye'ye hala ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma riski gerçek ve çok muhtemel" dedi.

Katsaros, Türkiye'nin batıyı terk etmesini istemeyen ABD'nin Türkiye'nin yeniden F-35 programına girmesinin önünü açacağını söyledi.

"F-35, F-16, RAFALE ALMAMIZ SONUCU DEĞİŞTİRMEYEBİLİR"

Gelişmeler karşısında kaygılandığını dile getiren emekli Yunan koramiral, F-35, Rafale, F-16 alımlarına rağmen söz konusu durumun Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengenin havada başka boyutlara taşınacağını söyledi.

ABD'nin Yunanistan'a sahip çıkmadığını da belirten Katsaros, "Yunanistan gibi güvenlik sorunu olan bir ülke kendi üretimine yönelmeli" dedi.

Star Gazetesi