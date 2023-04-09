İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin hamlesi panikletti: F-35, F-16, Rafale almamız sonucu değiştirmeyebilir
Savunma

Türkiye'nin hamlesi panikletti: F-35, F-16, Rafale almamız sonucu değiştirmeyebilir

Emekli Yunan koramiral Katsaros, ABD'nin F-16 ve F-35'te Türkiye'ye yeşil ışık yakmasının, Yunanistan'ın F-35, Rafale, F-16 alımlarına rağmen havadaki dengeleri Türkiye lehine değiştireceğini söyledi.

Star Gazetesi9 Nisan 2023 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Türkiye'nin hamlesi panikletti: F-35, F-16, Rafale almamız sonucu değiştirmeyebilir
ABONE OL

Türkiye ile Yunanistan'ın havadaki rekabeti F-16, F-35 ve Rafale savaş uçakları üzerinden ele alındı.

"F-16'lar ve Ege'de yeni dengeler" başlıklı analiz yazısında Yunan basını, Türkiye'ye F-16 uçaklarının tedarikine şiddetle karşı çıkan ABD'li Senatör Bob Menendez'in başarılı olamama olasılığının sonuçlarını gündeme taşıdı.

"ABD'li senatör başaramazsa ne olacak?" sorusunu soran Yunan basını, Türkiye ile ABD arasında yürütülen F-16 görüşmelerine dikkat çekti.

ABD'nin F-16 konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Yunanistan'ın 83 adet F-16 modernizasyonunu tamamladığı kaydedildi. Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını aldığını belirten Yunan basını, ABD'nin F-35 verme konusunda yavaş hareket ettiğini yazdı.

Yunan basınına konuşan emekli Yunan koramiral Panagiotis Katsaros, mutlak sayı olarak Türkiye'nin önde olduğunu ifade etti.

Katsaros, "Elbette Türkiye'nin Batı tarafından önemli görüldüğü endişesi yaygın. Rusya, İran ve Çin güçlenirken Türkiye'ye hala ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma riski gerçek ve çok muhtemel" dedi.

Katsaros, Türkiye'nin batıyı terk etmesini istemeyen ABD'nin Türkiye'nin yeniden F-35 programına girmesinin önünü açacağını söyledi.

"F-35, F-16, RAFALE ALMAMIZ SONUCU DEĞİŞTİRMEYEBİLİR"

Gelişmeler karşısında kaygılandığını dile getiren emekli Yunan koramiral, F-35, Rafale, F-16 alımlarına rağmen söz konusu durumun Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengenin havada başka boyutlara taşınacağını söyledi.

ABD'nin Yunanistan'a sahip çıkmadığını da belirten Katsaros, "Yunanistan gibi güvenlik sorunu olan bir ülke kendi üretimine yönelmeli" dedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.