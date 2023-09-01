Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A haber'de katıldığı bir programda Milli Savunma Bakanlığının Irak'ın kuzeyine düzenlediği başarılı operasyonun şifrelerini tek tek anlattı.

TÜRKİYE'NİN HAVA OPERASYONUN ŞİFRELERİNİ ANLATTI

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat sonucunda teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı;

PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekâtı icra edilmiştir.

Harekât ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekât öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihî, dinî, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PEKİ OPERASYONUN ŞİFRELERİ NELER?

Kandil ve Asos'a yapılan harekat büyük ses getirdi. Sınır hattına yapılan saldırılara karşılık daha güneyden hedef noktalar yok edilerek verildi. Peki operasyonun şifreleri neler?

Gelişmeleri canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi. Gürsel Tokmakoğlu MSB tarafından yapılan açıklamaya dikkat çekti ve PKK/KCK ile PYD/YPG ifadelerinin bir arada kullanmasının arkasındaki gerçeği anlattı.

Gürsel Tokmakoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Burada analizi iyi yapmak için TSK'nın yapmış olduğu açıklamaya bakmak gerekir. Çünkü burada PKK/KCK ve PYD/YPG diye tanımlanan terörist yapılanmanın bütününe ilişkin geniş bir açıklama yapıldı. Bundan önce PKK/KCK'yı kullanıyorduk Suriye'de ise bu operasyonlar PYD/YPG'yi kullanıyorduk. Bunun müşterek bir arada kullanıyor olması aslında bakarsanız TSK hem Irak hem Suriye'deki bundan sonra terörist yapıyla ilgili bütünlük ve coğrafi ilinti kurduğunu tarif ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde yani Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki bir takım terör faaliyetlerine ilişkin TSK unsurlarının ve hatta oradaki bulunan kendi mevzilerimizin üslerimizin civarında bir takım terörist faaliyetler vardı. Burada PKK ile çatışmalar sürüyordu. Yakın zamanda burada çok fazla sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Amaç saldırılar ortadan kaldırmak. Sınırdaki çatışmaları yok etmek için daha güneydeki bir noktada hedef seçiliyor.

Burada sınır güvenliği Türkiye'nin asıl argümanıdır. Bunları iyi anladıktan sonra alınan bir istihbarat geniş bir çerçeve içerisine oturtulup tarif edilmesi gerekiyor. Yani bir süredir gözlenen bir hedefler var. Bunlar teröristlerin barındığı ve ikmal sağladığı noktalar. Bu istihbarat bir süredir var ve bu noktalara gece yarısı operasyon yapılıyor. Gece bu operasyonu yapma kabiliyetine sahip uçaklarımız hedefleri ortadan kaldırdı. Burası Barzani KDP bölgesinin güneyinde kalan daha çok KYB Talabani bölgesinden destek alan PKK unsurları yok ediliyor. Buna iyi bakmak lazım."