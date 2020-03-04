04 Mart 2020 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:41

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, belirlenen rejim hedefleri tek tek imha ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki başarısı, ateş gücü ve sinyal istihbaratı arasındaki koordinasyonun önemini ortaya koyuyor. Koordinasyonun sağlanmasındaki en önemli unsurlardan biri hava ihbar kontrol uçakları.

DÜNYADA SADECE 3 ÜLKEDE VAR



10 bin metre yükseklikten 400 kilometrekarelik alan içindeki 1500 hedefi aynı anda tespit edebilen bu uçaklar, dünyada sadece 3 ülkede bulunuyor. Bunlardan biri de Türkiye. Peki, ihbar kontrol uçakları operasyonlara nasıl katılıyor?

TRT Haber ekibi, 12 kişilik ekibin uçuşa nasıl hazırlandıklarını yerinde görüntüledi. Önce uçuşa gidecek ekibe brifing veriliyor, gerekli notlar alınıyor. Görev için her detay önemli. Uçak komutanı uçağın her yerini kontrol ediyor. Sonrasındaysa uçuşa hazırlıklar tamamlanıyor.

F-16'LARA DA İSTİHBARAT SAĞLIYOR



Konya'daki Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanlığı envanterinde bulunan 4 uçak, 'Barış Kartalları' olarak adlandırılıyor. Uçaklar, son teknoloji cihazlarla donatılmış. Barış Kartalı, operasyon bölgesine intikal ederken, havada yakıt ikmali de yapılıyor. Yakıt ikmali, Barış Kartalı'nın havada kalma süresini 2,5 saat daha uzatıyor.

Hava ihbar kontrol uçakları, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sağlayan F-16'lara da istihbarat sağlıyor.

Türkiye; Kuzey, Güney, Doğu ve Batı isimlerinde 4 adet hava ihbar kontrol uçağına sahip. Bu dört uçak deyim yerindeyse Türkiye'nin havadaki gözleri.