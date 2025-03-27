NATO'nun her yıl icra ettiği ve deniz alanındaki en büyük tatbikatı olarak değerlendirilen ve Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacağı Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı İspanya'nın güneyindeki Cadiz Körfezi'nde başladı.

NATO'nun son yıllardaki en büyük deniz tatbikatına Türkiye, İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya'dan yaklaşık 4 bin kadar asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları katılıyor.

Cadiz Körfezi'nde bugün başlayan NATO'nun Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı 4 Nisan'a kadar devam edecek.

Tatbikata ev sahipliği yapan İspanya'nın Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonunun test edileceği tatbikatta, NATO'ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda, deniz gücünü yansıtma ve deniz kontrolünü uygulama kabiliyetinin hayata geçirileceği bildirildi.

İlk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacak olan Türkiye, bu tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep ile katılıyor.