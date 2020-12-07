07 Aralık 2020 Pazartesi 08:59 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 09:29

TEI'de üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimi gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye için tarihi öneme sahip gelişmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, "Artık çekirdeği hava ve deniz platformlarında da kullanılabilecek daha güçlü helikopter motoru üretildi. Kazanılan bu altyapı AKINCI'nın türbinli modelinin motorlarının milli üretimi açısından da kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

Savunma sanayimizde 2000'li yıllarda başlayan Milli Teknoloji vizyonu milli jet motoru gelişmtirme sürecinde meyvelerini vermeye başladı.

Pistonlu motolarda yerli üretim uzun yıllardır yapılıyordu.

Bu alanda tümüyle milli tasarım ve yerli üretim kabiliyeti ise daha yakın bir zamanda kazanıldı.

Bugün ise daha önceden sadece belli başlı parçaları yerli üretebildiğimiz türbin jet motorlarında tümüyle milli tasarım ve yerli üretim kabiliyetini kazanmış olduk. Birkaç türbin motorunda da bunu başarmıştık.

Ve artık çekirdeği hava ve deniz platformlarında da kullanılabilecek daha güçlü helikopter motoru üretildi. Kazanılan bu altyapı AKINCI'nın türbinli modelinin motorlarının milli üretimi açısından da kritik öneme sahip.

8 YILLIK PROJE

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 8 yıllık bir proje ve tamamı TEI’nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofisleri’nde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede yer aldı. Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 8 Mart 2017 tarihinde resmi olarak başlatılmıştı. Bu proje ile motor sistemlerinin yerlileştirilmesi ve bu projelerin yerlilik oranları artırılırken dışa bağımlılıklarının azaltılması hedeflenmekte.