Türkiye'nin ilkleri görücüye çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda, milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan STM, yurt içi ve dışında milli teknolojilerini sergilemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren STM, 25-28 Temmuz'da İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türk savunma sanayisinin büyük buluşması IDEF'te yenilikçi ve milli çözümlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, yakın zamanda mavi vatanda seyir testlerine başlayan, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL, IDEF'in gerçekleştirileceği Büyükçekmece'ye demir atacak.

STM ayrıca IDEF'te, İ sınıfı fırkateyn projesini, Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi olan ve geçen yıl inşa faaliyetleri başlayan STM500'ü sergileyecek. Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı, Pakistan Donanması için inşa edilen Denizde İkmal Tankeri (PNFT), sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen STM MPAC Hücumbotu ve STM sahil güvenlik gemileri fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Taktik mini İHA sistemlerinde ise üç farklı kıtada 10'a yakın ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçen yıl katılan mühimmat bırakan İHA BOYGA ve milli gözcü İHA TOGAN da STM standında yerini alacak. Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT ve sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU da fuarda sergilenecek.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50'den fazla kişinin enkazdan sağ çıkarılmasına olanak sağlayan milli teknoloji STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi de fuarda katılımcılarla buluşacak. NATO'ya gerçekleştirdiği karar destek sistemleri ihracatlarıyla öne çıkan, Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech de IDEF'te kabiliyetlerini paylaşacak.

- "IDEF'TE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERE, İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk savunma sanayisinin tanıtılmasında IDEF'in önemli bir yeri olduğunu bildirdi.

IDEF'in dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı firmaları bir araya getirdiğini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Aralarında savunma bakanları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanlarının da yer aldığı 40'ı aşkın ülkeden, 100'e yakın heyeti IDEF-2019'daki standımızda ağırlamış, işbirliği anlaşmalarına imza atıp, verimli görüşmeler gerçekleştirmiştik. Bu yıl da milli ve modern donanımlara sahip askeri deniz platformlarımızı, taktik mini İHA sistemlerimizi, radar teknolojilerimizi, danışmanlık tecrübemizi, IDEF-2023'te görücüye çıkaracağız. IDEF'te yine önemli görüşmelere, işbirliklerine imza atmak istiyoruz. IDEF'e gelecek tüm ziyaretçilerimizi, STM standına bekliyoruz."