22 Eylül 2025 Pazartesi
  • Türkiye'nin milli gücü GÖKÇERİ, İsrail'de ses getirdi: Askeri ve sivil alanda stratejik bir koz
Savunma

Türkiye'nin milli gücü GÖKÇERİ, İsrail'de ses getirdi: Askeri ve sivil alanda stratejik bir koz

Türkiye'nin milli savunma projelerinden GÖKÇERİ, bu kez İsrail basınında manşetlere taşındı. Yerli mühendislik ürünü olan ve 18 gün boyunca havada kalabilen GÖKÇERİ, İsrail medyasında Türkiye'ye istihbarat, sınır güvenliği ve uluslararası pazarda stratejik üstünlük kazandıran bir teknoloji olarak tanımlandı. Analizlerde, GÖKÇERİ'nin sadece bir savunma ürünü değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel gücünü ve küresel etkisini artıran milli bir koz olduğuna dikkat çekildi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 10:11
Türk savunma sanayisinin son dönemde öne çıkan projelerinden yerli gözetleme balonu GÖKÇERİ, İsrail basınında ses getirdi. İsrail'de yayımlanan Nziv haber sitesinde çıkan analizde, GÖKÇERİ'nin askeri ve sivil kullanımda büyük bir sıçrama niteliği taşıdığı ifade edildi.

Haberde, Ankara'nın bu teknolojiyle istihbarat toplama kapasitesini güçlendirdiği, sınır güvenliğinde etkinlik kazandığı ve küresel pazarda yeni bir aktör haline geldiği belirtildi.

18 GÜN BOYUNCA HAVADA KALABİLİYOR

Analize göre, GÖKÇERİ balonlarının en büyük modeli 40 metre uzunluğa ulaşıyor, helyumla şişirilerek 1.200 metreye kadar yükselebiliyor ve 18 gün boyunca kesintisiz havada kalabiliyor. Optik ve termal kameralar, iletişim röleleri, elektronik harp sistemleri ve gerektiğinde entegre silahlarla donatılabilen balonlar, Türkiye'ye geniş kapsamlı gözetleme imkanı sunuyor.

Haberde, alt sistemlerin büyük bölümünün Türkiye'de üretilmesinin dışa bağımlılığı azaltma yolunda stratejik bir adım olduğuna dikkat çekildi. GÖKÇERİ'nin bu yönüyle ulusal entegrasyonun sembolü haline geldiği belirtildi.

SINIR HATTINDA ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

İsrail basını, GÖKÇERİ'nin Haziran ayından itibaren Suriye sınırında aktif olarak kullanıldığını aktardı. Bu sayede Türkiye, sınır hattındaki olası tehditleri erkenden tespit edebiliyor. Ayrıca sistemin, iletişim hatlarını dinleyebilme ve elektronik harp kabiliyetiyle düşman unsurlarının haberleşmesini bozarak sahada önemli üstünlük sağladığı ifade edildi.

SİVİL KULLANIMDA DA DEVREDE

Haberde, balonların yalnızca askeri değil sivil alanlarda da devreye girdiği kaydedildi. Türkiye'nin güneyinde telekomünikasyon şirketleriyle yapılan anlaşmalarla altyapıların gözetlenmesinde kullanılan sistemlerin, petrol sahalarının güvenliği için de planlandığı belirtildi.

STRATEJİK BİR KOZ

İsrail basınındaki değerlendirmede, GÖKÇERİ'nin Türkiye'ye kazandırdığı avantajlar arasında Suriye sahasında terör gruplarının hareket alanını daraltma, sınır güvenliğini güçlendirme, elektronik harp yetenekleriyle düşman iletişimini bozma ve ihracatla diplomatik etkiyi artırma öne çıktı.

Haberde, "GÖKÇERİ yalnızca bir savunma ürünü değil, Türkiye'nin istihbarat ve diplomasi alanında elini güçlendiren stratejik bir koz" ifadeleriyle sistemin önemi vurgulandı.

