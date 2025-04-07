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Savunma

Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğu: AKSUNGUR'dan üstün başarı

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR insansız hava aracı, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği başarılı testte hedefi tam isabetle vurdu. AKSUNGUR'un başarısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık yolculuğuna güç kattı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 20:54 - Güncelleme:
Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğu: AKSUNGUR'dan üstün başarı
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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'UN göğüslerini kabartan yeni bir başarıya imza attığını belirtti.

Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurduğunu kaydeden Demiroğlu, "Bu başarı, milli savunma sanayimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor." ifadesini kullandı.

İlk saha görevine 2021'in ikinci çeyreğinde başlayan AKSUNGUR, Ekim 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

AKSUNGUR, geçen sürede yurt içinde ve dışında farklı kullanıcıların hizmetine sunuldu, çeşitli faydalı yüklerle yeni yeteneklerle donatıldı.

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