Türkiye'nin sürpriz F-16 hamlesinde çarpıcı Milli Muharip Uçak detayı

Türkiye Gazetesi 9 Ekim 2021 Cumartesi 08:43 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:00

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sebebiyle F-35 ortak üretim programından çıkarılan Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. 5. nesil savaş uçağı arayışlarına devam eden Türkiye, bir yandan Millî Muharip Uçak (MMU) çalışmaları devam ederken, diğer yandan da, geçiş sürecinde güvenlik zafiyeti yaşamamak amacıyla savaş uçağı kapasitesini artırmak ve jetleri modernize etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda 40 adet F-16 savaş açığı alımı ve envanterdeki 80'e yakın F-16'nin modernizasyonu için ABD'ye başvurdu.

MÜMKÜNSE DAHA FAZLA ALALIM

Türkiye'nin bu sürpriz hamlesinin, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek amacı taşıdığını söyleyen güvenlik uzmanları, F-16'ların yerlileştirilerek, kuvvet çarpanı oluşturacağını belirtiyor. Türkiye Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava-Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, "F-35'lerden gelecek 1 milyar 400 milyon dolar civarında paramız var. Mümkünse 140 tane eski F-16 alalım ve F-35'lerin yerine en azından hava kuvvetlerine takviye edelim. ABD'den alınacak F-16'ları ÖZGÜR Modernizasyon Projesi kapsamında tamamen modernize edip yerlileştirelim. Radar, bilgisayar sistemleri, komuta kontrol sistemi bize ait olsun. Bugüne kadar envanterimizdeki 37 uçağı bu şekilde 'Türk F-16'sı hâline getirdik" dedi.

MMU'YA DA KATKI SAĞLIYOR

Yerlileştirilen F-16'larda millî mühimmatların hepsinin denendiğini belirten Karakuş, "Bu mühimmatlar Millî Muharip Uçak'ta da (MMU) kullanılacak. MMU'ya takabilmek için öncesinde mühimmatı başka bir uçakta denemek lazım. Hali hazırda bunları modernize ettiğimiz F-16'larda yapıyoruz. ABD'den F-16 aldığımız zaman en azından kuvvet çarpanı oluşur. Alacağımız uçakları ÖZGÜR Projesi kapsamında tamamen kendi uçağımız hâline dönüştürürüz. Bu şekilde 2040'da kadar bizi korur. Tabii F-16, 4 buçuk nesil, yani F-35 gibi 5. nesil bir savaş uçağı değil. Ama envanterimizde ne kadar çok F-16 olursa sayısal üstünlük sağlamış oluruz. F-35'lerin boşluğunu tam olmasa da belirli ölçüde doldurmuş olacak" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN F-16 FABRİKASINI ALMAK İSTEDİ

Emekli Korgeneral Karakuş, F-16'ların birçok ülke tarafından kullanıldığına dikkat çekerek "F-16'ların üretimi hâlâ devam ediyor. 2027'ye kadar devam edeceği öngörülüyor. Çünkü F-16'lar sürekli geliştiriliyor. Kapasitesi artırılıyor. Hindistan da bu kapsamda F-16 üreten şirketin tamamını almak istedi. Ancak ABD hükûmetinin bu konuda engellemesi oldu" diye konuştu.

F-16'LAR BÖYLE YERLİLEŞTİRİLİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen F-16 ÖZGÜR Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16'lar modernize ediliyor. Modernizasyon kapsamında, F-16 savaş uçakları; Millî Görev Bilgisayarı, Sistem Arayüz Birimi, Kokpit Üst Ön Kontrol Paneli, Yakıt Hidrolik Göstergesi, Motor Gösterge Ekranı, Acil Durum Göstergesi, Millî Ses Emniyeti Cihazı, Millî Dost - Düşman Tanımlama Sistemi, Çok Modlu Alıcı, Seyrüsefer Sistemi, Arayüz Körleme Birimi, Orta Kokpit Göstergesi ile donatılıyor.